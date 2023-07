Złapali przemytnika procesorów. Przykleił 15 kg ładunek do ciała

Przemyt podzespołów komputerowych to coraz powszechniejsze zjawisko. Przemytnicy próbują w ten sposób uniknąć 13% cła, jakie obowiązuje na przewóz sprzętu z Makao i Hong Kongu do Chin Kontynentalnych. Jakiś czas temu pisaliśmy o ukrytych dyskach SSD i procesorach przyklejonych do brzucha.