Próbował przemycić nowe procesory Intel. Przykleił 239 układów taśmą do brzucha

Przemyt podzespołów komputerowych w Chinach to coraz powszechniejsze zjawisko. Oficjalne kanały dystrybucyjne zostały odcięte w wyniku restrykcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, więc klienci próbują ściągać sprzęt w inny sposób. Szczególnie popularny jest przemyt procesorów - jakiś czas temu próbowano przewieźć 256 układów przyklejonych do łydki , a innym razem sprzęt próbowano ukryć w atrapie brzucha ciążowego .

Tym razem Chińska Służba Celna poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który planował przemycić 239 procesorów Intel Core i5-13400F w porcie Gongbei. Pomysł na przechytrzenie celników nie był jednak wybitnie sprytny, bo układy po prostu zostały przylepione taśmą do brzucha, talii i ud. Mężczyznę zdradziły luźne obrania i nienaturalnie opasłe ciało.

Intel Core i5-13400F może nie należy do najwydajniejszych modeli, ale na pewno jest to całkiem opłacalna propozycja, która znajdzie swoich zwolenników na czarnym rynku. Omawiany procesor kosztuje u nas około 1100 złotych, co po zsumowaniu daje już całkiem sporą kwotę - łączną wartość kontrabandy można oszacować na jakieś 262 tys. złotych.