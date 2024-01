Zmiana po 30 latach. Będzie nowy przycisk na klawiaturach

Nowy przycisk to skrót do funkcji "Copilot", która związana jest z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w Windows 11 . Microsoft opisuje tę zmianę szeroko we wpisie blogowym, na krótkim filmie pokazując, że przycisk zostanie umieszczony na klawiaturach z prawej strony, blisko przycisku Alt i strzałek kierunkowych . Naturalnie w praktyce upłynie jeszcze trochę czasu, nim na rynek trafią klawiatury czy laptopy wyposażone w przyciski aktywujące opcję Copilot w Windows 11 .

Microsoft podkreśla, że to pierwsza tak duża zmiana w klawiaturach od prawie 30 lat, nawiązując do momentu wprowadzenia na nie przycisku "Windows" z lewej strony, który do dziś służy w kolejnych wydaniach systemu na wiele sposobów - sam w sobie wywołuje menu Start lub jego współczesny odpowiednik zaś w kombinacji z innymi klawiszami przydaje się m.in. by przełączyć aktywny wyświetlacz, wyświetlić boczny pasek z kalendarzem czy zminimalizować otwarte okna. Kombinacji jest multum.