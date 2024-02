Super rozdzielczość w Windows 11. Do ustawień trafi nowa opcja

Windows 11 24H2 to tegoroczna "duża" aktualizacja systemu, do niedawna nieoczywista z uwagi na zamieszanie związane z gałęziami rozwoju Windowsa w programie Insider i spekulacje dotyczące Windowsa 12. Teraz wiemy już, że aktualizacja Jedenastki się pojawi i jak zwykle będzie związana z nowościami, choć te na bieżąco trafiają do komputerów za pośrednictwem pakietów Moment, niezależnie od "numerków" wersji.