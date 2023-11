Windows NT z kwietnia 1991: odkryto najstarszą kompilację

Antyczne pliki umieścił w repozytorim dysków Jeff Parsons , autor emulatora PCjs . Zbiór trzech dyskietek dostarcza zestaw kilku archiwów ZIP, zawierających pliki rdzenia NT, bez instalatora i menedżera ładowania. Pliki były przeznaczone do ręcznego załadowania na komputerze z innym systemem. Komplet nosi nazwę WOW Reversi MIPS Demo i służył do zademonstrowania najważniejszych cech NT: wszechstronnej przenośności i obsługi architektury 32-bitowej.

"WOW" oznacza "Windows on Windows". W przypadku Windows NT na Intelu, jest to mechanizm SoftPC/ NTVDM , uruchamiający środowisko 16-bitowe w okienku. W środowisku tym mogą pracować aplikacje 32-bitowe. Jest to mechanizm emulacji - w uproszczeniu - "wszystkiego poza procesorem". Na innych architekturach sytuacja bardzo mocno się komplikuje.

Odkryty system przedstawia się jako "32-bit Windows" lub "Windows 4.0", zastępując większość wzmianek o "NT OS/2". Nazewnictwo to wskazuje na to, że plan całkowitego przejścia Windowsa na NT zakładał nie rok 1998, a 1992. tymczasem przyszło na to poczekać jeszcze 10 lat. Bowiem choć NT na MIPS z kwietnia 1991 umiał uruchamiać intelowskie 16-bitowe programy Windows, cierpiał on na częstą przypadłość zaawansowanych systemów: był "prawie gotowy". Wiele rzeczy działało "w większości" i "przeważnie" i choć stanowi to niewątpliwe osiągnięcie inżynierskie, jest niewystarczające dla klientów.