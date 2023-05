Nowy sposób korzystania z PC. Microsoft umieszcza AI w sercu Windows 11

Microsoft idzie na całość w temacie sztucznej inteligencji. Po wprowadzeniu jej do GitHuba w 2021 roku, a w tym roku do wyszukiwarki Bing i przeglądarki Microsoft Edge, by następnie dorzucić ją też do aplikacji Office, amerykański gigant postanowił uczynić z niej centralny punkt interfejsu swojego najważniejszego produktu: systemu operacyjnego. Windows Copilot zmienia sposób, w jaki możemy korzystać z komputera z Windows 11.