Zmiany na Allegro. Nowe zasady zaczną obowiązywać w styczniu

Zmieni się jednocześnie liczba zebranych Monet, które można wymienić na kupony. Aktualnie, by uzyskać kupon, trzeba mieć minimum pięć monet. Od 29 stycznia, wraz z wejściem programu Smart! Monety, limit ten zostanie zniesiony.

Co z Monetami?

Monety, które zostaną zebrane do 28 stycznia, będzie można wymienić na kupon i to niezależnie od tego, czy klient posiada dostęp do usługi Allegro Smart!.