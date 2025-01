Co robią dzieci w sieci, gdy nie patrzysz?

Posiadanie własnego komputera to dziś standard, również dla dzieci (a do tego tablet, smartfon i konsola). W dobie cyfrowej edukacji, zabawy i kontaktu z rówieśnikami coraz więcej młodych użytkowników spędza czas online. Jednak czy wiesz, co dokładnie robią twoje dzieci w sieci? Czy masz pewność, że są bezpieczne? W obliczu rosnącej liczby cyberataków – w tym phishingowych, które według najnowszych statystyk wciąż przybierają na sile – ochrona komputerów najmłodszych stała się koniecznością.

Cyberprzestrzeń nie jest bezpieczna dla dzieci – to fakt

Dzieci coraz częściej korzystają z internetu, spędzając w nim średnio 4 godziny dziennie. Średnio – bo przecież doskonale wiemy, że bywa tego znacznie więcej. I nic dziwnego, to przestrzeń pełna możliwości – gry, filmy, seriale, media społecznościowe, a nawet treści edukacyjne. To cały ocean atrakcji. Niestety w jego głębinach nie brak zagrożeń – często są one niedoceniane przez rodziców.

Z raportu o wiele mówiącym tytule "Why Children Are Unsafe in Cyberspace" jasno wynika, że aż 72 proc. dzieci poniżej 10. roku życia miało kontakt z treściami nieodpowiednimi dla ich wieku. Co więcej, 1 na 5 dzieci padło ofiarą cyberprzemocy, a liczba takich przypadków stale rośnie.

Jak pokazują badania, młodzi użytkownicy internetu nierzadko znajdują się na celownikach cyberprzestępców – we wspomnianym dokumencie możemy przeczytać, że 42 proc. rodziców zgłosiło przypadki prób wyłudzenia danych ich dzieci poprzez socjotechniczne sztuczki, czyli fałszywe wiadomości e-mail czy spreparowane strony internetowe. Phishing jak się patrzy.

Dzieci, nieświadome zasad bezpieczeństwa online, często klikają w podejrzane linki, narażając się tym samym na kradzież danych osobowych lub zainfekowanie urządzenia złośliwym oprogramowaniem. A to tylko niektóre przykłady z bardzo długiej listy zagrożeń w internecie.

W sieci dziecko może zetknąć się nie tylko z oszustwami, ale także z osobami, które wykorzystują anonimowość internetu do manipulacji. Brak odpowiedniej edukacji i narzędzi ochronnych sprawia, że ryzyko takich sytuacji jest coraz większe.

To wszystko pokazuje, że zabezpieczenie komputerów dzieci i nauka podstawowych zasad cyberhigieny powinny stać się priorytetem każdego rodzica.

No dobrze, ale na czym powinna się owa cyberhigiena opierać? Jakie są kluczowe zasady bezpieczeństwa w sieci z punktu widzenia opiekuna kilku- lub kilkunastoletniego dziecka? Nie będziemy owijać w bawełnę – to zadanie wyjątkowo trudne, ale przecież nie można w tym obszarze odpuścić. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych reguł, których przestrzeganie znacząco podniesie poziom wirtualnego bezpieczeństwa twojej pociechy, a tobie zapewni spokojny sen. A przynajmniej spokojniejszy.

Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa dla rodziców i dzieci

Zainstaluj ochronę antywirusową

Dobrym przykładem jest AVG AntiVirus Free - możesz to zrobić absolutnie bezkosztowo. Nie wszystko, co dobre, musi być drogie Nawet najdroższy i najbardziej rozbudowany antywirus nie jest w stanie zapewnić 100 proc. bezpieczeństwa.

Żeby zredukować ryzyko zostania ofiarą cyberprzestępców, potrzebujesz tak naprawdę sprawdzonego programu, który jest na rynku od lat i rozwija się wraz z coraz bardziej zaawansowanymi technikami oszustw. Tylko tyle i aż tyle.

Taki właśnie jest AVG Antivirus Free. Program został opracowany przez specjalistów pracujących w branży cyberbezpieczeństwa od ponad 30 lat. Do tego jest całkowicie darmowy i prosty w obsłudze – idealny dla osób, które nie czują się mistrzami cyfrowego świata.

A co potrafi? Pomaga blokować potencjalne zagrożenia, monitoruje aktywność aplikacji i skanuje urządzenie pod kątem wirusów oraz innych zagrożeń. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja Web Shield, czyli ochrona urządzenia podczas przeglądania internetu – monitoruje strony internetowe, powstrzymując te, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub phishingowe oszustwa.

AVG AntiVirus Free zgromadził na swoim koncie całkiem sporo branżowych nagród i zaufało mu ponad 435 milionów użytkowników na całym świecie. Czy można prosić o lepszą rekomendację?

Rozmawiaj o zagrożeniach w sieci

Nic nie zastąpi rozmowy rodzica z dzieckiem. Edukuj swoją latorośl na temat niebezpieczeństw, takich jak oszustwa phishingowe, kontakt z nieznajomymi czy złośliwe oprogramowanie. Wytłumacz, dlaczego należy unikać klikania w podejrzane linki, kiedy są one podejrzane i czym grozi otwieranie załączników od nieznanych osób.

Metoda może i mało software’owa, ale jeszcze nie wymyślono nic skuteczniejszego niż zdrowy rozsądek. Warto przekazać jego jak najlepsze zrozumienie młodszym pokoleniom.

Ustal zasady korzystania z internetu

Pozostajemy w sferze rozmowy, choć w tym przypadku bardziej jednostronnej. Opracuj jasne zasady dotyczące czasu spędzanego w sieci oraz odwiedzanych stron. Ustal, które aplikacje są odpowiednie, i regularnie monitoruj ich aktywność online.

A jak już ustalisz, to nie wahaj się sprawdzić od czasu do czasu, czy twoja pociecha nie za bardzo liberalnie podchodzi do tych ustaleń. W zakresie cyberbezpieczeństwa stosuj dobrze znaną maksymę – "Ufaj, ale sprawdzaj".

Przeglądaj historię odwiedzanych stron, weryfikuj zainstalowane aplikacje oraz pliki pobrane na urządzenie dziecka. Dzięki temu łatwiej zidentyfikujesz potencjalne zagrożenia i zapobiegniesz niebezpiecznym sytuacjom.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie

Upewnij się, że wszystkie urządzenia i aplikacje są zawsze zaktualizowane. Luki w zabezpieczeniach starszych wersji oprogramowania są często wykorzystywane przez cyberprzestępców. Pamiętaj, że są oni bardzo kreatywni i bezustannie czekają, aż ktoś obniży cyfrową gardę – wówczas wyprowadzają szybki cios, po którym często trudno się pozbierać.

Zwracaj uwagę na prywatność w mediach społecznościowych

Naucz dziecko, jak prawidłowo skonfigurować prywatność swoich profili w mediach społecznościowych. Pokaż, dlaczego warto ograniczyć dostęp do publikowanych zdjęć i informacji osobom spoza grona znajomych.

Wiemy, że w dobie, kiedy jednym z największych marzeń dzieci jest zostanie influencerem z milionowymi zasięgami, może być to trudne, ale gra jest warta świeczki – naszym zdaniem bezpieczeństwo góruje nad majaczącym gdzieś na horyzoncie mirażem internetowej sławy. Ona może nigdy nie nadejść, lecz kłopoty zawsze się przypałętają.

