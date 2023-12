Ważny komunikat PKO BP. Dotyczy nie tylko klientów

Bank PKO przypomina swoim klientom, jak bezpiecznie poruszać się po internecie. W praktyce opublikowane porady są jednak uniwersalne i powinien z nich skorzystać każdy - niezależnie od tego, w jakim banku posiada rachunek. Chociaż o bezpieczeństwie trzeba pamiętać na co dzień, moment apelu PKO BP z pewnością nie jest przypadkowy - grudzień to czas zwiększonej liczby zamówień z sieci, w związku z którymi dochodzi do wielu ataków prowadzących nawet do wyłudzenia pieniędzy.