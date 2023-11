Apple Logic Pro po aktualizacji. Nowe opcje tworzenia muzyki

Wśród nowych funkcji, które Apple wprowadziło do Logic Pro, znajduje się narzędzie Mastering Assistant. Umożliwia ono artystom tworzenie profesjonalnych miksów muzycznych w szybszym tempie niż wcześniej . Mastering Assistant analizuje dźwięk gotowego miksu i wprowadza profesjonalne korekty związane z dynamiką, balansem, barwą czy głośnością, co pozwala na stworzenie utworu gotowego do publikacji.

Do Logic Pro na komputery dodano również narzędzia Sample Alchemy i Beat Breaker. Sample Alchemy pozwala na modyfikację sampli dźwiękowych, przekształcając je w cyfrowe instrumenty. Z kolei Beat Breaker umożliwia przekształcanie i przestawianie dźwięków, co pozwala na tworzenie unikalnych kompozycji.

Oprócz tego, w Logic Pro pojawiła się opcja dwukierunkowego transferu między komputerem Mac a iPadem, co pozwala na płynne łączenie pracy na obu urządzeniach. Nowe są również pakiety dźwięków do Logic Pro, które są dostępne do pobrania za pośrednictwem Sound Library. Pakiety te zawierają różnorodne dźwięki, które mogą być wykorzystane do tworzenia unikalnych kompozycji muzycznych.