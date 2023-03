Zuchwała kradzież z pakietu biurowego Google. Haker przejął 120 000 USD

PeopleDAO publikuje co miesiąc formularz z listą wypłat dla członków swojej społeczności. Wykorzystuje do tego arkusz kalkulacyjny Google, do którego link jest umieszczany na publicznym kanale Discord. Haker użył właśnie tej drogi i zdobył dostęp do edycji dokumentu. To wystarczyło, żeby zmusić ofiarę do wypłaty ogromnej kwoty.