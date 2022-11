20 lat bankowości mobilnej. Od wirtualnych oddziałów do banku w telefonie

Polskim pionierem bankowości internetowej był Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi , który 18 października 1998 r. jako pierwszy umożliwił dostęp do rachunku przez internet. Rozwiązanie nie spotkało się jednak z dużym zainteresowaniem – obsługa klienta była prowadzona przez wirtualne oddziały, a do konta nie wydawano kart płatniczych.

Klienci PGB mogli co najwyżej przelać pieniądze na konto, a następnie przekazać je dalej. Co więcej, bank nakładał na klientów dodatkowe opłaty, aby zrekompensować koszty prowadzenia bankowości internetowej. Rozwiązanie nie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a ostatecznie PBG stał się częścią Banku Pekao.

Początek nowego tysiąclecia postawił przed konwencjonalnymi bankami nowe wyzwania. Te musiały sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów i dostosować się do internetowych realiów. Wirtualne oddziały zaczęły ewoluować do modelu hybrydowego, w którym działały również w fizycznych oddziałach.

Wielkopolski Bank Kredytowy – dziś Santander Bank Polska – jako pierwszy w Polsce mógł poszczycić się dostępem do bankowości przez telefon. Wykorzystał do tego usługę SMS w 1999 r. oraz standard WAP (Wireless Application Protocol) w 2000 r. Klienci mogli skorzystać z usług banku pod pewnym warunkiem – ich numer telefonu musiał być zarejestrowany w sieci Plus. Chwilę później w ślady WBK poszedł również mBank.

Same SMS-y umożliwiały jedynie otrzymywanie powiadomień z banku i nie pozwalały na dokonywanie działań na koncie. Co więcej, za każdy komunikat wysłany przez instytucję trzeba było zapłacić. Informacje, jakie można było uzyskać w ten sposób to m.in. wysokość salda czy pięć ostatnich transakcji dokonanych za pomocą telefonu. Tymczasem WAP został opracowany w celu umożliwienia dostępu do usług internetowych, uwzględniając ograniczenia techniczne ówczesnych komórek.