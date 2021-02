4,5 miliona sprzedanych PlayStation 5 w 2020 roku i najlepszy kwartał w historii Sony

Udostępnij:

W 2020 roku, a właściwie w ostatnim kwartale, Sony sprzedało 4,5 miliona sztuk konsoli PlayStation 5. Z najnowszego raportu o dochodach firmy wynika, że ostatnie 3 miesiące ubiegłego roku były najlepsze w historii japońskiego koncernu.

Problemy z dostępnością PlayStation 5 zostały spowodowane nie tylko przez opóźnienia w łańcuchu dostaw, ale też przez ogromny popyt. 4,5 miliona sprzedanych sztuk tylko w 2020 roku to jednak nadal spory wynik, pokazujący zdolność do masowej produkcji. Jeśli firma utrzyma podobne tempo produkcji konsol, to wkrótce problemy z dostępnością same się rozwiążą, ze względu na spadający popyt.

Ten z kolei spadł znacznie w przypadku PlayStation 4, chociaż nie tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. W ostatnim kwartale 2020 roku globalna sprzedaż PS4 spadła o 77 proc. rok do roku i wyniosła 1,4 miliona egzemplarzy. To też wynik znacznie gorszy niż w poprzednim kwartale, czyli w okresie od lipca do września. Pełen raport możecie znaleźć tutaj.

To najlepszy kwartał w historii Sony - twierdzi analityk Daniel Ahmad. Zauważył, że przychody firmy wzrosły o 40 proc., do 8,4 miliarda dolarów. W sporej części przełożyły się na to wyniki PlayStation, a konkretniej sprzedaż PS5, wzrost sprzedaży gier i subskrypcji PlayStation Plus oraz lepsze marże na sprzęcie PS4.

Jednakże przychody to nie bezpośrednie zyski. Sony sporo zainwestowało między innymi w marketing związany z PlayStation 5 a firma potwierdziła także, że... konsola sprzedawana jest za mniejszą kwotę, niż wynosi jej koszt produkcji. Jednakże jak wiadomo, Sony odbije się finansowo dzięki wysokiej marży na grach oraz abonamentach typu PlayStation Plus czy PS Now.

Kiedy spodziewać się dostępności PlayStation 5?

W ubiegłym tygodniu AMD przedstawiło swoje wyniki finansowe podczas konferencji online. CEO firmy, Lisa Su, podczas prezentacji pochwaliła się nie tylko sprzedażą, ale i wspomniała o komponentach produkowanych dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Z przedstawionych przez nią informacji wynika, że normalnej dostępności sprzętu możemy spodziewać się w drugiej połowie 2021 roku.