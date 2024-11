55‑latek stracił 55 tys. zł. W tle "bankowiec" i "policjant"

Cyberprzestępcy często starają się wzbudzić zaufanie, a jednocześnie wywołać niepokój i zachęcić do szybkiego, nierozważnego działania. To podstawa, dzięki której wiele oszustw w ogóle dochodzi do skutku. Podobnie zadziałano w przypadku pokrzywdzonego polkowiczanina.

Polkowicka policja nie opisała szczegółów sprawy. Dowiedzieliśmy się jedynie, że w wyniku manipulacji oszustów, poszkodowany zdecydował się na zaciągnięcie kredytu na kwotę 55 tys. zł. Nakłonił go do tego rzekomy bankowiec. Następnie w wyniku sugestii cała kwota została przez niego wpłacona do wpłatomatu i za pośrednictwem transakcji BLIK trafiła do oszustów. Po przekazaniu pieniędzy mężczyzna był nękany kolejnymi telefonami, które miały zachęcać do podjęcia kolejnych zobowiązań finansowych.