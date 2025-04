Telefon z kierunkowego +44 i +34. Lista numerów

Od kilku dni trwa realizowana z dużym rozmachem akcja fałszywych połączeń telefonicznych. Do losowych Polaków dzwoni automat, a po odebraniu połączenia odtwarzany jest głos, który zachęca do kontaktu przez WhatsAppa. To analogiczny schemat do tego, który znany jest z oszustwa na SMS "do mamy". Atakujący liczą na ciekawość swojej potencjalnej ofiary, która faktycznie odezwie się przez komunikator.