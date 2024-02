5G w T‑Mobile – internet jeszcze bardziej

Internet 5G w T-Mobile dociera do kolejnych klientów. Na koniec stycznia 2024 r. działało już blisko 1,5 tys. stacji bazowych 5G Bardziej, a w ciągu kilku tygodni udostępnionych ma zostać łącznie ponad 2 tys., dzięki czemu w zasięgu operatora znajdzie się ponad 26% populacji Polski. Takie prędkości i technologia potrzebują odpowiednich ofert, dzięki którym miliony klientów będą mogły doświadczyć pełni możliwości sieci piątej generacji.

5G to określenie na piątą generację sieci komórkowej. Jej podstawową zaletą jest wysoka prędkość transmisji danych, znacząco przewyższająca to, co oferuje sieć LTE. Internet w technologii 5G może stanowić dobrą alternatywę dla światłowodu, dlatego, że potrafi osiągać prędkość nawet 1 Gb/s.