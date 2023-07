Zasięg 5G w Polsce. Każdy operator udostępnia mapę

Aby sprawdzić zasięg 5G lub LTE konkretnego operatora w Polsce, wystarczy włączyć internetową mapę . Zarówno Orange, T-Mobile, Play, jak i Plus udostępniają swoje interaktywne mapy, na których można wygodnie zweryfikować, czy w danej lokalizacji można odebrać sygnał 5G czy LTE . Pozwala to ustalić, czy w wybranym miejscu można liczyć na zasięg danej sieci jeszcze przed podpisaniem umowy na abonament.

Mapa zasięgu Play zrealizowana jest nieco inaczej i daje dostęp do bardziej szczegółowych danych. Użytkownik może z niej bowiem odczytać nie tylko informację o zasięgu 5G, 4G i dostępie do podstawowych usług telekomunikacyjnych, ale i dodatkowo uzyskać informację o "dobrym zasięgu w pomieszczeniach" lub tylko na otwartej przestrzeni, co przedstawiają kolory na mapie. Z lewej strony ekranu można znaleźć wyszukiwarkę adresu, co przyspieszy znalezienie konkretnego miejsca.