Światłowód T-Mobile w 3,8 mln nowych domów. Podpisano umowę z PŚO

Umowa między T-Mobile i PŚO została podpisana w grudniu i określa warunki współpracy dotyczącej sieci HFC oraz FTTH . Usługi hurtowe są udostępniane w modelu BSA. Dzięki temu porozumieniu klienci, którzy do tej pory nie mieli dostępu do oferty światłowodowej T-Mobile, ale znajdują się w zasięgu sieci PŚO, będą mogli z niej skorzystać.

"Cieszymy się, że T-Mobile, jeden z największych operatorów w kraju, zauważył potencjał, płynący z naszej oferty i otwartego dostępu do sieci docierającej do blisko 3,8 mln domów w Polsce. Przez ostatnie miesiące przygotowywaliśmy się do uruchomienia usług T-Mobile na naszej sieci i jesteśmy gotowi, by już na początku 2024 roku pojawili się na niej pierwsi abonenci tego operatora" – skomentował umowę Ignacio Irurita, Prezes Zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.