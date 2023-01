T-Mobile potwierdził atak hakerów. Przejęli dane osobowe 37 mln klientów

Jak zauważa serwis TechCrunch, to już ósmy przypadek zhakowania T-Mobile od 2018 r. Ostatni incydent miał miejsce w 2022 roku, kiedy to grupa hakerów znana jako Lapsus$ uzyskała dostęp do wewnętrznych narzędzi firmy, co dało im szansę na przeprowadzenie tzw. SIM swapping.