80‑latka straciła fortunę. Chciała zainwestować w akcje Orlenu

Policjanci z zamojskiej komendy zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach związanych z nakłanianiem do inwestycji w rzekome akcje Orlenu. Ofiarą 49-latka padłą 80-letnia kobieta, mieszkająca w powiecie ciechanowskim.

Zatrzymany mieszkaniec powiatu tomaszowskiego podawał się za analityka. W czasie rozmowy z 80-latką przedstawił propozycję zainwestowania pieniędzy w akcje Orlenu. Nakłoniona do kupna akcji seniorka zdecydowała się wydać na ten cel 800 zł. Oszust był jednak przygotowany na znacznie większą kwotę.

Polecił bowiem, aby 80-latka zainstalowała na telefonie program do zdalnej obsługi pulpitu. Gdy ta zalogowała się na konto bankowe i chciała wykonać przelew na 800 zł, okazało się, że z jej konta zniknęły wszystkie pieniądze, czyli 260 tys. zł. "Analityk" zapewnił, że to normalna procedura i pieniądze wrócą na jej konto.

Prokuratura postawiła 49-latkowi zarzut wprowadzenia 80-latki w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie ponad 260 tys. zł. Zatrzymany został aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.