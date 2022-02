Cenione ukraińskie firmy technologiczne, które Putin chce zniszczyć Strona główna › @AnTar › Cenione ukraińskie firmy technologiczne, które Putin chce zniszczyć

24 lutego rosyjskie wojska w bestialski sposób zaatakowały sąsiadującą z nami Ukrainę. Atak ten ma na celu całkowite podporządkowanie Rosji tego dużego państwa europejskiego. Oczywiście również pod względem gospodarczym, dlatego też poważnie zagrożona jest dalsza działalność najważniejszych firm technologicznych na Ukrainie. Są one znane między innymi z produkowania wartościowego oprogramowania, specjalistycznych systemów kosmonautycznych oraz jednego z lepszych antywirusów w Europie Wschodniej.

DIGIS, Innovecs, SoftServe

Zacznijmy od tego, że z Ukrainy wywodzą się trzy międzynarodowe firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania. Najbardziej znaną z nich jest firma SoftServe, która powstała we Lwowie i w ostatnich latach przynosiła przychody w wysokości 250-300 mln USD. Ogółem zatrudnia 12 tys. ludzi i od dekady działa w wielu państwach Europy, Azji oraz obu Ameryk. Polska odgrywa tu ważną rolę, ponieważ w 7 miastach dla SoftServe pracuje ponad 900 osób. Na Ukrainie wytwarzaniem najróżniejszego oprogramowania zajmują się również firmy DIGIS i Innovecs. Są one również cenione na świecie, ale działają na trochę mniejszą skalę.

Ni-X

Ni-X to kolejna bardzo ceniona za granicą firma IT rodem z Ukrainy. W tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia i ma swoją główną siedzibę także we Lwowie. Ni-x współpracuje z cenionymi przedsiębiorstwami technologicznymi z Australii, Kanady, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. O sile tej firmy najlepiej świadczy fakt, iż zatrudnionych w niej jest ponad tysiąc programistów. Skala ich działań jest zaś ogromna, ponieważ pracują nad projektami z dzieciny telekomunikacji, edukacji, energetyki, finansów, handlu, lotnictwa, medycyny, mediów, przemysłu, jak i rolnictwa.

Hartron

Przedsiębiorstwo JSS Hartron mieści się w Charkowie. Jego istnienie na pewno nie pasuje putinowskiemu reżimowi, działa ono bowiem w ważnym dla Rosji przemyśle rakietowym i kosmicznym. W Hartronie wyspecjalizowano się w opracowywaniu i produkcji systemów kontroli pocisków balistycznych. Ponadto tworzone są tam nowoczesne statki kosmiczne oraz rakiety nośne. Harton to jedno z największych tego typu przedsiębiorstw w Europie Wschodniej. Działa już od 1959 roku i w czasach komunistycznych oprócz obecnych produktów było również głównym dostawcą sztucznych satelitów na terenie ZSRR.

Zillya!

Firma ALLIT Service LLC już od 13 lat jest producentem antywirusa Zillya!, który zbiera całkiem dobre recenzje na zagranicznych portalach technologicznych. A ma za to złą prasę w Rosji, albowiem stanowi coraz większą konkurencję dla produktów firmy Kaspersky. Antywirus Zillya! występuje w wersji mobilnej, biznesowej oraz Total/Internet Security. Swego czasu miał też udaną wersję darmową, ale ostatnimi czasy zaniechano jej produkcji.

Reasumując

Oby zatem ten konflikt zbrojny nie zakłócił działania tych uznanych ukraińskich firm technologicznych. No i w ogóle jak najszybciej doszło tam do wprowadzenia stanu pokoju, ponieważ wojna jest czymś najgorszym co może spotkać ludzkość. A Wy uważacie, że jaki los spotyka firmy z tej listy?