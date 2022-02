5 darmowych ofert dla osób lubiących oglądać telewizję online

W polskim internecie bezpłatnie i legalnie można obejrzeć ponad siedemdziesiąt kanałów telewizyjnych. Jest ich więc zdecydowanie więcej niż w ofercie telewizji naziemnej. Dlatego darmowymi propozycjami przedstawionych tu serwisów może zainteresować się wiele osób lubiących spędzać wolny czas przy laptopie albo smartfonie. Ponadto zebrane tutaj kanały telewizyjne bezproblemowo da się też oglądać na telewizorze - wystarczy tylko podłączyć swój sprzęt do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Starter - WP Pilot

W pakiecie Starter - WP Pilot można za darmo obejrzeć ponad 30 kanałów telewizyjnych. Wśród nich znajdują się takie pozycje jak: Telewizja WP, TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN, TV 4, TV Puls, 4FUN.TV, 4FUN DANCE, 4FUN KIDS, TVP Warszawa, TVP Gdańsk, Travelxp, Gametoon, Stars.TV, Music Box Polska, Jazz, Fashion TV, France 24, France 24 English, GOLD TV, wPolsce.pl, Love TV, TVS, TV Trwam, Red Carpet TV, EzoTV, TwojaTV, Polonia 1, Tele 5, TBN Polska, Polska Liga Esportowa.

Tak więc można tu znaleźć ciekawe kanały telewizyjne o zróżnicowanej tematyce. Aby jednak móc je użytkować wymagane jest założenie konta na WP Pilot oraz przygotowanie się na reklamy, które jednak "nie wyskakują" podczas oglądania danego programu/widowiska.

TVP Stream

Na stronie TVP Stream można zaś bez potrzeby rejestracji i uiszczania żadnych opłat obejrzeć 8 tvpowskich kanałów. Są to TVP Info, TVP World, TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP Polonia, TVP Wilno, TVP Parlament oraz TVP 3 (z 11 miast). Dobra jakość emisji i szybkość działania są niewątpliwie zaletami tej oferty.

YouTube na żywo

Serwis YouTube oferuje również możliwość darmowego obejrzenia telewizji po polsku. W ten sposób można na nim obejrzeć w wersji live 9 kanałów TV w tym głównie ogólnopolskich. Są to · Śpiewające brzdące · Telewizja Narew · Telewizja Zabrze · Telewizja Sudecka · Telewizja Gorzów ··LTVM Międzyrzec · Telewizja Olsztyn · EWTN Polska · Telewizja wPolsce.pl. Każda osoba, lubiąca naszą telewizję regionalną, znajdzie więc na YouTube coś ciekawego dla siebie. Ponadto kanały te oprócz regionalnych newsów oferują też ciekawe dokumenty, widowiska sportowe, bajki oraz programy rozrywkowe.

Polsat GO TV/ TVN 24 Go

Polsat z TVN-em prezentują wręcz identyczny rodzaj oferty z darmową telewizją online. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku bowiem trzeba się zarejestrować na ich serwisy VOD. W przypadku Polsatu chodzi tu o Polsat GO gdzie w zakładce "Kanały TV" zalogowana osoba ma bezpłatny dostęp do dwóch kanałów - Polsat i TV 4. TVN 24 Go w identyczny sposób umożliwia zaś dostęp do wersji audio kanałów informacyjnych TVN 24 i TVN 24 BIS. Oba te giganty medialne razem oferują niby tylko 4 kanały, ale docenią je ludzie lubiący na bieżąco w sieci oglądać programy informacyjne.

ListaTV

Serwis ListaTV.pl według swojego regulaminu działa w pełni legalnie, udostępniając bezpłatnie i żadnych przerw reklamowych dostęp do wielu kanałów ogólnopolskich. Jest ich ogółem osiemnaście, a należą do nich: Tv Toya, Sfera TV, TV Regionalna, TV Kujawy, TV Stella, WTK, Telewizja Gorzów, dlaCiebieTV, Telewizja TVT, TV Jasło, HTS Słubice, Truso TV, TVT Zgorzelec, TV Dami Radom, Telewizja Toruń, TV Wielkopolska, Echo24, Twoja TV i Rzeczpospolita TV. Są one zatem z całej Polski, toteż osoby chcące wiedzieć co się dzieje w ich regionie powinny być nimi usatysfakocjonowane.

Na koniec

Zapraszam Was do zapoznania się z podobnym moim artykułem na DP pt. "Darmowa oferta 4 serwisów VOD i platformy TV online — dla tych co lubią konkrety". No i jestem ciekaw czy korzystacie z tego typu ofert w necie.