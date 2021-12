Kompilacje 22504, 22509, 22518 22523, czyli zakończenie roku w programie Insider

Do końca bieżącego roku pozostało nam już raptem kilka dni, także nadszedł czas aby stworzyć ostatni tegoroczny wpis blogowy. Jak się zapewne domyślacie, traktować on będzie o Windows 11 i jego testowych odsłonach udostępnianych w ramach programu Windows Insider, a konkretnie kompilacjach 22504, 22509, 22518 oraz 22523.

Nowości trochę się pojawiło, więc bez zbędnego przedłużania – zaczynajmy …

Windows Spotlight

Jedną z większych zmian, zwłaszcza pod kątem jej wyczekiwania przez użytkowników, jest obsługa Windows Spotlight jako dostawcy codziennych tapet pulpitu. Dotychczas wykorzystać mogliśmy go jedynie dla ekranu blokady, co było dość dziwnym ograniczeniem. Co jednak ciekawe, niby ten sam mechanizm, a posiada inną nazwę zależnie od miejsca – na ekranie blokady mamy „W centrum uwagi Windows”, natomiast na pulpicie „Polecana kolekcja”.

Zdjęcie powinno zmienić się samoczynnie raz na 24 godziny, przy czym dokonamy tego również ręcznie – poprzez dwuklik na nieusuwalną ikonę umieszczoną na pulpicie. Co warto odnotować, przytrzymanie na niej kursora wyświetli dymek z miejscem wykonania widocznej fotografii, natomiast klasyczne kliknięcie otworzy stronę wyszukiwania Bing.

Dostęp głosowy i inne ułatwienia dostępu

Jeszcze za czasów Win10 postawiono duży nacisk na rozwój tzw. ułatwień dostępu, które upraszczały osobom z różnorakimi niepełnosprawnościami ruchowymi obsługę tegoż systemu. W jedenastej odsłonie nie zapomniano o tym godnym pochwały celu i wszystkie mechanizmy z tejże grupy są raz po raz udoskonalane. W najnowszej wersji pochylono się nieco bardziej nad sterowaniem głosowym, co zaowocowało powstaniem opcji o nazwie „Dostęp Głosowy” (ang. Voice Access).

Po jej uruchomieniu każdy z elementów otrzymuje własną cyfrę, co niweluje wymóg podawania (czy wręcz zgadywania) nazwy miejsca, z którym chcemy wejść w interakcję. Komendy są w miarę naturalne, aczkolwiek wciąż istnieje jeszcze trochę miejsca na poprawki.

Większym mankamentem jest fakt, iż póki co dostępna jest wyłącznie w języku angielskim (US) i momentami działa dość pokracznie, co zauważycie na poniższym wideo. Warto jednak odnotować, iż twórca nagrania używa brytyjskiej odmiany tegoż języka, co może być bezpośrednią przyczyną występujących problemów – zerknijcie do 4:10 poniższego filmiku.

Klasyczny Narrator również doczekał się kilku usprawnień, szczególnie w scenariuszu użycia z Microsoft Edge. Wykrywanie pól tekstowych czy przechodzenie do nich przy pomocy skrótów klawiaturowych ma być szybsze i mniej zawodne, a samo surfowanie po sieci dostarczy więcej kontekstowych informacji.

Postępujące porządkowanie Ustawień kosztem starego Panelu Sterowania

Tak więc co znalazło swój nowy dom? Między innymi zaawansowane ustawienia udostępniania oraz niektóre (choć niesprecyzowane przez Microsoft) opcje z kategorii „Sieć oraz urządzenia”. Marny los spotkał też odnośniki do listy zainstalowanych aplikacji oraz panelu umożliwiającego usunięcie zainstalowanych aktualizacji systemu.

Powiększono przy tym ilość informacji wyświetlanych na karcie danego urządzenia w grupie „Drukarki i skanery”.

Tak więc bardzo powoli, ale powoli zbliżamy się do całkowitej marginalizacji wysłużonego już rozwiązania.

Drobnostki