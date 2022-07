64 bitowy AIMP w testach z m. in. BBC Sound HD › @AudiofilPC › 64 bitowy AIMP w testach z m. in. BBC Sound HD 08.07.2022 07:12

Nie było sensu zamieszczać w poprzednim wpisie refleksji na temat zalet odsłuchowych 64 bitowego AIMP, bo program nie był dostępny tutaj w serwisie. Było to ograniczenie dla czytelnika, by sam mógł sobie coś zweryfikować. Chwalenie się umiejętnością pobrania programu w sieci, podobnie jak w recenzjach typu "zamówiłem, pobrałem, odpakowałem i opisuję to co zrozumiałem z informacji marketingowej" niech pozostanie domeną innych. Teraz już tą wersję programu każdy może sobie pobrać i ma szansę, by ją przetestować. Być może pojawią się nawet adekwatne do tego komentarze.



Z 64 bitową wersją AIMP najmilszym zaskoczeniem jest odtwarzanie muzyki ze strumieni aac 320 kbps z próbkowaniem 48 kHz. Jest to standard BBC, ale ich transmisje z nim nie są powszechnie dostępne, bo najprawdopodobniej są w ofercie dla posiadaczy drogiego sprzętu RTV. Natomiast II program Szwedzkiego Radia udostępnia taki strumień całkowicie bezpłatnie. W przeważającej części serwują tam muzykę poważną, ale jest także sporo z innych gatunków. Można to sobie bez żadnego problemu zgrać na twardy dysk, korzystając z funkcji, którą AIMP oferuje od bardzo wielu lat.

Natomiast słuchając bezpłatnych transmisji Radia Nowy Świat trudniej jest już stwierdzić zalety 64 bitowej wersji AIMP, jeżeli porównanie jest z oryginalnymi nagraniami na płytach. Odtwarzanie strumienia tego nadawcy z 128 kbps mp3 44,1 kHz pozwoliło jednak zrozumieć jakie są ich intencje z np audycją "Pora Siesty". Tworzony jest dla niej własny klimat, co przy mniej wiernym odtwarzaniu bardziej kojarzy się z "Loudness war". Prawdopodobnie płatne transmisje z 256 kbps mogą czytelniej zapewnić ten indywidualny klimat dla tak różnorodnej muzyki, którą prezentuje Marcina Kydryński.

Jednak zapisane na twardym dysku wcześniejsze audycje "Siesta", które z identycznymi parametrami transmitowała Trójka, a realizatorem dźwięku była np Anna Regulska, brzmią ciekawiej od tych prezentowanych obecnie.

Powtarzające się w starszych i nowszych audycjach Marcina Kydryńskiego utwory nie brzmią tak samo. W starszych audycjach bardziej przypominają oryginał na płycie. Jest to istotna kwestia, bo nagrywanie tych utworów dla przemysłu fonograficznego nie było realizowane w ten sam sposób. Są to utwory z różnych epok i stron świata, więc prezentowane w jednolitym klimacie tracą swoją unikalność.

Przetwarzanie utworów jest jeszcze trudniejsze do zaakceptowania w transmisjach RMF Classic, gdy słuchamy tej muzyki w domu z dobrym sprzętem audio i chcemy relaksować się z grą orkiestry w sali koncertowej, a nie w kurniku z muzykami siedzącymi na grzędach. Jest jednak z tym sens, gdy ta muzyka ma być tylko miłym tłem w samochodzie, które nie ma dekoncentrować kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. Najprawdopodobniej to jest target w tym biznesie z muzycznym nośnikiem dla nadawania reklamy.



Stosowane jest także w transmisjach RMF Chillout i tu korzystający z 64 bitowej wersji AIMP mogą usłyszeć więcej szczegółów z nagrania. Jednak z dobrym sprzętem audio dość szybko powraca wrażenie, że odtwarzana muzyka jest nieco monotonna. Ze słabszej klasy sprzętem zadowolenie pozostaje znacznie dłużej i to jest chyba ich grupa docelowa, a w jej skład wchodzą także osoby, które są w takcie prowadzenia samochodu itd.

Podobna sytuacja jest z ChilliZet, ale odtwarzanie prezentowanej przez nich muzyki wypada nieco lepiej, jeżeli jest ze strumieni ze studyjnym standardem próbkowania 48kHz. Teoretycznie taki strumień ze stałą przepustowością 128 kbps z mp3 powinien normalnie umożliwić dość wierne odtwarzanie muzyki. Rzeczywiście pozwala usłyszeć sporo detali z nagrania, ale całość ma nieco agresywną tendencję. Najwyraźniej słuchać to w głosie spikera, który jest nienaturalnie mocny. W praktyce aac z nieco niższą i na dodatek zmienną przepustowością zapewnia odtwarzanie prezentowanej muzyki bardziej przyjaźnie dla ucha i innych zmysłów bardziej wytrawnych melomanów.

Zreferowane powyżej testy robione były z PC optymalnie skonfigurowanym na potrzeby odtwarzania muzyki i podłączonym do aktywnych monitorów audio. Inne rozwiązania sprzętowe powinny wykazać podobne tendencje, ale nie muszą.

Wnioski z testów to w dużej mierze zasługa możliwości praktykowania przed laty w strukturze handlowej z obsługą techniczną dla muzyków, którą kiedyś stworzyło tych dwóch dżentelmenów na zdjęciu powyżej. Ten po lewej odszedł kilka dni temu do krainy wiecznych łowów - jak mawiają Indianie w westernach. Był rewelacyjnym muzykiem studyjnym, ale miał także własny big band i z nim program muzyczny w szwedzkiej telewizji państwowej.