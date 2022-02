Archiwum muzyki w ofercie Spotify i pozorny Loudness war Strona główna › @AudiofilPC › Archiwum muzyki w ofercie Spotify i pozorny Loudness war

Mam trudność ze słuchaniem muzyki ze Spotify i nie wiem dokładnie, czym to jest spowodowane. Jest ochota, by przypisać to do fenomenu nazywanego "Loudness war", co w polskojęzycznej Wikipedii jest opisane, jako "tendencja we współczesnym przemyśle muzycznym, aby nagrywać, produkować i dystrybuować nagrania o coraz większej głośności i kompresji dynamiki". W tym opisie Wiki jest jednak zbyt dużo "teorii spiskowej". Szczególnie wyróżnia się to w drugim zdaniu opisu, że: "Celem takich zabiegów jest postrzeganie nagrań jako wyróżniających się wobec innych". W przypadku Spotify zniechęcająca do słuchania "niedogodność" jest także przy nagraniach, które nie mają tego, gdy są samodzielnie zapisane w identycznym formacie cyfrowym. Najbardziej logicznym wytłumaczeniem wydaje się przez to, że Spotify stosuje bardziej agresywną kompresję w ramach pozornie takiego samego formatu. Na wstępie nie zaszkodzi jeszcze zwrócić tu uwagę, że opis hasła "wojna głośności" w języku angielskim zaczyna się "już w temacie analogowym":

Ilustracja z internetu, w której wskazuje się zanik dynamiki w nagraniach na przestrzeni lat

The loudness war (or loudness race) is a trend of increasing audio levels in recorded music, which reduces audio fidelity and — according to many critics — listener enjoyment. Increasing loudness was first reported as early as the 1940s, with respect to mastering practices for 7-inch singles. The maximum peak level of analog recordings such as these is limited by varying specifications of electronic equipment along the chain from source to listener, including vinyl and Compact Cassette players. The issue garnered renewed attention starting in the 1990s with the introduction of digital signal processing capable of producing further loudness increases.

Wiele wskazuje na podstawie starszej informacji dostępnej w internecie, że Spotify wystartowało swoją działalność z jakąś formą kodeka z rodziny ogg. Pojawia się przy tym kolejna teoria spiskowa, którą między sobą przekazują w Szwecji melomanami z długoletnim stażem. Uważają, że serwis wystartował na bazie nagrań z przebogatego archiwum Szwedzkiego Radia, ale startującej dopiero ofercie komercyjnej brakowało miejsca na te zasoby, więc przekonwertowano to z silniejszą kompresją. Nie można tego wykluczyć, lecz bardziej praktycznym powodem takiego "upakowania nagrań" wydaje się potrzeba zredukowania ilości przesyłanych danych do internetu. Mówiąc konkretnej mogło chodzić o problem z zapewnieniem przepustowości w transmisjach do użytkowników. Oficjalna data rozpoczęcia działalności to 23 kwietnia 2006 i wówczas szybkie łącza nie były jeszcze tak powszechne, a ambicje dostawcy od początku nie ograniczały się tylko do najbogatszych użytkowników, a wręcz odwrotnie.

Sprytnym rozwiązaniem mogło być przez to udostępnianie maksymalnie skomprymowanych danych i konwertowanie tego w aplikacji. Nie wygląda to elegancko, ale marketing rządzi się od lat własnymi prawami. Nikt nie reaguje już, że coś kosztuj 30 zł/miesiąc po rabatach, które mogą być tylko przy pierwszym rozliczeniu. Przy okazji aplikacja może mieć przez to ograniczone możliwości w zakresie jakość odtwarzania muzyki.

Wydawało się, że można temu chociaż nieco zaradzić i odtwarzać sobie muzykę z przeglądarką PaleMoon, gdzie domyślnie ustawionym dla niej programem jest np AIMP z nadpróbkowaniem itd. Niestety Spotify wyłączył obsługę swojej strony z PaleMoon. Najstarsza gazeta techniczna w Szwecji z korzeniami sięgającymi 1871 roku podała jakiś czas temu, że Spotify kasuje konta użytkowników, u których blokowana jest reklama, a dostawca planuje także wprowadzenie innej kontroli w tym zakresie. To może być powód, że Pale Moon nie działa już ze Spotify. Ta przeglądarka ma skuteczne filtry ograniczające reklamę. Ochrona interesów dostawcy jest tu zrozumiała, ale jest to najwidoczniej kosztem ograniczenia użytkownikom możliwości uzyskania optymalnej jakości odtwarzania muzyki.



Wcześniej pojawiła się w Szwecji także debata o oszustwach związanych ze Spotify. Było to nawet doniesienia, że są przy tej okazji prane pieniądze z działalności kryminalnej, bo muzyka z tekstami w języku szwedzkim robiła nieprawdopodobną furorę w USA, a ten podbój rynku startował ze znanych tam terenów z silną przestępczością. Materiały na ten temat publikowano m.in. w największej gazecie i państwowej telewizji oraz szeroko udostępniano w serwisach internetowych. Teraz bardzo trudno jest dotrzeć do informacji na ten temat, co jest nietypowe w Szwecji. Sugeruje to, że zastosowano bardzo wydajne mechanizmy do kontrolowania wyszukiwarek.



Potwierdzeniem tego wpływania na wyszukiwarki jest, że bez problemu zgłasza się post w dużo mniej popularnym serwisie branżowy, gdzie Lars Nylin (na obrazku po prawej) krytykuje debatę i zarzucana niekompetencję, tym, którzy w jego rozumieniu wypowiadali się negatywnie w tym temacie. Powołuje się przy tym na artykuł eksperta Daniela Jonssona (na obrazku po lewej), ale tego tekstu nie można już odszukać. Lars Nylin motywuje natomiast "legalność" tego co było poddane krytyce, tym, o czym Wikipedia podaje:

Payola oznacza nielegalną praktykę płacenia lub inny sposób łapówkarstwa ze strony wytwórni płytowych w amerykańskim przemyśle muzycznym, w zamian za nadanie nagrań na antenie radia muzycznego, gdzie piosenka jest emitowana jako część normalnego czasu antenowego. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, 47 USC §317, stacja radiowa może zagrać daną piosenkę w zamian za pieniądze, ale ten fakt należy ogłosić na antenie jako czas sponsorowany, i takie nadanie utworu nie powinno wliczać się w "normalny czas antenowy". Znaczenie terminu zaczęło dotyczyć ukrytej płatności w celu przedstawienia danego produktu w pozytywnym świetle (jak zdobycie pozytywnych ocen).

W temacie Sopotify pojawiają się nie pierwszy raz najróżniejsze zaskoczenia z komentowaniem faktów. Wikipedia w języku rosyjskim wspomina o czymś dość osobliwym, co w tłumaczeniu Google brzmi:

Po premierze w 2008 roku Spotify szybko stał się popularny w Europie i ukradł niektórych swoich użytkowników z iTunes firmy Apple. Daniel Eck twierdził, że dyrektor generalny Apple Steve Jobs zadzwonił do niego pod koniec 2010 roku i przez kilka minut oddychał przez telefon. Według dziennikarzy Svenska Dagbladet i Seana Parkera, Apple uniemożliwia uruchomienie Spotify w Stanach Zjednoczonych od 2010 roku.



co można jeszcze przeczytać także w oryginale

После своего запуска в 2008 году, «Спотифай» быстро стал популярным в Европе и увёл часть пользователей у «iTunes», принадлежащим «Apple». Даниэль Эк утверждал, будто бы в конце 2010 года ему звонил генеральный директор «Apple» Стив Джобс и несколько минут дышал в трубку. По информации журналистов «Svenska Dagbladet» и по заявлениям Шона Паркера, «Apple» с 2010 года препятствовал запуску «Спотифай» в США.