Potwór musi mieć pamięć, aby zachować wspomnienia i inne dane. Na podstawowy nośnik dla systemu wybrałem Hiksemi Future 1TB M.2 2280 PCI‑E x4 Gen4 NVMe. Kostka trafiła do slotu PCIe 5.0, choć sama tego standardu nie spełnia (sloty PCIe są kompatybilne wstecz). 1TB na wiele nie wystarczy, a jak wiecie z rozdziału I — skrzynia pomieści wiele dysków. Teraz jestem oszczędny, aby potwora nie przytłoczyła pustka.

Hiksemi Future Pro to dysk o standardowym formacie M.2 2280, korzystający z interfejsu PCIe 4.0. Wyposażony jest w niedrogi kontroler Innogrit IG5236, 232‑warstwowe kości NAND oraz 1 GB pamięci DRAM. Producent twierdzi, że dysk Future Pro może osiągnąć prędkość transferu do 7450 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu oraz 5335 MB/s podczas zapisu.

W opakowaniu z dyskiem znajdziemy także śrubokręt z dodatkową śrubką oraz dokumentację. Do jakości wykonania dysku nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Płytka dysku pokryta jest czarnym laminatem, a sama naklejka pełni również funkcję radiatora, ponieważ została wykonana z mieszanki metalu i grafenu.

Jak już wspomniałem, na Hiksemi Future Pro został zainstalowany Windows 11, który będzie podstawowym systemem operacyjnym tego potwora. Sama instalacja przebiegła szybko i bezproblemowo. Pierwszym i najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie nowego dysku są oczywiście testy syntetyczne, które wykonałem jeszcze przed instalacją systemu. A oto wyniki:

Bufor SLC to pięta achillesowa dysku Hiksemi. Taki test bufora można wykonać, chociażby w AIDA64. Jak widać na załączonych wyżej zrzutach ekranów, spadki prędkości zapisu były widoczne od samego początku. Jednak średni zapis na poziomie 1800 MB/s to wynik tylko zadowalający.

Mój Hiksemi NVMe został zamontowany wraz z oryginalnym radiatorem, który Asus dołącza do zestawu z płytą główną. Dlatego też nie martwiłem się o wysoką temperaturę, którą osiągają dyski z interfejsem PCIe 4.0. Choć warto wspomnieć, że granice wytrzymałości dla Future Pro są naprawdę wysokie. Producent gwarantuje bezproblemową pracę nawet do 120 stopni. Mój egzemplarz pod obciążeniem nie dobijał do 59 stopni, więc jest bardzo dobrze.

Mimo tej jednej wady, Hiksemi Future Pro jest nadal ciekawą propozycją zarówno do komputera stacjonarnego, laptopa, jak i konsoli. Prędkość zapisu/odczytu, a także wbudowana pamięć DRAM, to ogromne zalety tego dysku NVMe. Dodatkowo może on poszczycić się wysokim współczynnikiem trwałości TBW rzędu 750 TB. Cena również jest atrakcyjna, nie przekraczając 310 zł za kość 1TB.