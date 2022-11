AIMP 5.10 z wolnym wyborem dla dekodowania nagrania @AudiofilPC AIMP 5.10 z wolnym wyborem dla dekodowania nagrania 14.11.2022 09:26

Zintegrowane w AIMP dla Windows kodeki są bardzo dobre, a teraz jest jeszcze dodatkowa możliwość, by zastąpić je systemowymi. Skorzystanie z tego jest bardzo proste, ale w komentarzach pod wcześniejszymi wpisami pojawiły się krytyczne uwagi na temat zachęt do samodzielnego konfigurowania procesu odtwarzania muzyki z PC. Nie zaszkodzi więc ponownie podkreślić, że temat nowej możliwości jest skierowany do najbardziej wymagających użytkowników i pozostali nic nie muszą robić. Nie potrzebują nawet korzystać z AIMP, czy PC i tym bardziej czytać coś na ten temat. Treść niniejszego wpisu nie jest także adresowana do fanów Apple, Linuksa, czy słuchających muzyki ze słuchawkami podłączonymi do telefonu, a tym bardziej do korzystających wyłącznie ze sprzętu RTV, w którym nie można przecież dobierać oprogramowania, bo są to systemy wbudowane. Nie zaszkodzi w nawiązaniu do tego ostatniego przypomnieć, jaką nazwę ma serwis, w którym publikowane są te niezobowiązujące zachęty do indywidualnej konfiguracji PC.

Z tej możliwości w AIMP nie potrzebują również korzystać czytelnicy osądzający autora programu na podstawie miejsce zamieszkania. Ten wątek z pochodzeniem wygenerowany został tutaj w serwisie pod szyldem redakcji, lecz adnotacja nie jest przy wszystkich klasyfikujących się do tego programach. Wygląda więc bardziej na to, że chodzi tu o opinię osoby, która ma jedynie silną potrzebę, by zwrócić na siebie uwagę, a poruszona kwestia jest tylko pretekstem. Istotniejsze są chyba informacja jak to, że:

Tysiące aplikacji na smartfony w sklepach internetowych Apple i Google zawiera kod komputerowy opracowany przez firmę Pushwoosh, która twierdzi, że ma siedzibę w USA, ale w rzeczywistości jest rosyjska – wynika, że śledztwa dziennikarzy Reutera.

Stwarza to okazję do bardziej logicznej analizy w kwestii AIMP. Praca z wersją 64 bitową była bardzo intensywna w ostatnich miesiącach, co trudno jest robić będąc żołnierzem na froncie, czy informatykiem w strukturze wojennej. Patrząc ogólniej, ogromne rzesze rosyjskich programistów opuściły swój kraj i koczują teraz w Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Turcji. Ostatnie dane podają, że do tych krajów wyjechało już ponad pół miliona ludzi i połowa już wiosną. Nieliczni tylko mają szansę osiedlenia się na zachodzie i nie są to autorzy programów, które udostępniane są bezpłatnie dla wszystkich ludzi na świecie. Niemniej są postrzegani jako potencjalni okupanci, a nie uchodźcy, chociaż WP podaje nawet, że tylko w Gruzji liczba uciekinierów z Rosji wzrosła już do 700 tys. Siedząc sobie bezpiecznie w domu warto pamiętać, że w totalitarnym państwie utrata setek tysięcy programistów powoduje represje w stosunku do ich rodzin i jakaś bezmyślna dyskusja publiczna w Polsce na ten temat może pośrednio doprowadzić do tragedii.



Tego typu "etycznych" problemów nie ma z LAV Filter, o którym podane jest tutaj w serwisie, że jest to zestaw filtrów i kodeków umożliwiających odtwarzanie większości dostępnych na rynku formatów audio i wideo. Może być natomiast problemem dla komentujących malkontentów i nie ma zupełnie sensu, by oni próbowali coś dłubać z tym oprogramowaniem, które ma tak szerokie możliwości konfiguracji. Poziom wielu komentarzy wskazuje, że jego autorzy mają trudności czytania ze zrozumieniem i wszelkie próby indywidualnej konfiguracji PC na potrzeby odtwarzania muzyki mogą zakończyć się u nich nawet totalnym zawieszeniem systemu.

Niemniej ten zestaw kodeków najlepiej sprawdza się od dłuższego już czasu w testach odsłuchowych. Jego instalacja pozwalała na wierniejsze odtwarzanie muzyki z przeglądarką internetową. Tak było z nagraniami prestiżowej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, które bezpłatnie udostępniane były w czasie restrykcji związanych z pandemią i dało to unikalną możliwość dla ich testowania. Normalnie te nagrania są przewidziane do odtwarzania z aplikacją, gdzie indywidualna konfiguracja jest ograniczona, czyli na podobnej zasadzie jak Spotify, ale za inną kwotę. Tak jest także z transmisjami BBC z Sound HD, które nie są publicznie udostępniane i najprawdopodobniej korzystać mogą z nich jedynie posiadacze konkretnego sprzętu ze stosowną licencją.



Tu pojawiła się unikalna okazja dla testów z AIMP. W ramach współpracy europejskiej nocny program BBC dostępny jest bezpłatnie z Sound HD w transmisjach Szwedzkiego Radia. O tej porze dla większości osób możliwości testu w domu nagrań z orkiestrami symfonicznymi są bardzo ograniczone. Można je jednak nagrać sobie na twardy dysk i odtwarzać w innym czasie. Wcześniej takie testy z AIMP wypadły bardzo zadowalająco, a teraz jest jeszcze lepiej przy zmianie na systemowy kodek, czyli indywidualnie zainstalowany LAV Filter. Dokładniejszy opis uzyskanej jakości nie ma tutaj sensu, bo chodzi o muzykę będącą zbyt abstrakcyjnym zagadnieniem dla autorów bezmyślnych komentarzy, które wymagają korygowania napisanych w nich bzdur, a to zajmuje zbyt dużo czasu. Podobnie sprawa ma się z polskimi transmisjami radiowymi, gdzie dominuje skromne 128 kbps z mp3, ale to zapewnia i tak lepszą jakość od tego, co dostępne jest analogowo w eterze.

Szwedzkie Radio swoje transmisje udostępnia cyfrowo w eterze z 192 kbps aac 48 kHz i tak samo jest w sieci. AIMP zapewniał lepszą jakość dla tych drugich, co później dodatkowo ugruntowane zostało przez strumień Sound HD. Kolejnym krokiem ku lepszemu staje się możliwość korzystania z dodatkowo zainstalowanego kodeka systemowego. Największym atutem AIMP jest najprawdopodobniej bardzo dobre zagospodarowanie możliwości z WASAPI i tak jest również z wersją 64 bitową.

Ten sukces AIMP z 64 bitami nie jest oczywistością, co próbują sugerować komentatorzy. Dotychczas nie poradzono sobie z tym dla fooobar, gdzie jest znacznie większy zespół osób tworzących w różnych miejscach na całym świecie stosowne wtyczki. 64 bitowy foobar jest w chwili pisanie tego tekstu nadal tylko wersją beta i nie został nawet udostępniony tutaj w serwisie. Koreański PotPlayer jest również 64 bitowy i ma WASAPI, ale odtwarzanie z nim muzyki nie jest równie precyzyjne. Kanadyjski GoldWave rozwijanu jest już wyłącznie 64 bitowo i jest rewelacyjny do pracy z obróbką nagrań muzycznych oraz ma WASAPI, ale jego precyzja z odtwarzaniem nie jest na tym samym poziomie.

Podsumowanie

