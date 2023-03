Krótki test: Meross MTS200. Inteligentny termostat m.in. ogrzewania podłogowego @CarlitoNeo Krótki test: Meross MTS200. Inteligentny termostat m.in. ogrzewania podłogowego 13.03.2023 09:23

Ostatnio podczas poszukiwania inteligentnych termostatów, które pozwoliłyby oszczędzić trochę grosza w sezonie grzewczym, trafiłem na inteligentny termostat ogrzewania podłogowego, który pozwala sterować ogrzewaniem z poziomu aplikacji i ma wiele ciekawych funkcji. Jak prezentuje się Meross MTS200 i jakimi funkcjami się charakteryzuje?

Z czym mamy do czynienia?

Meross MTS200 to inteligentny termostat WiFi do sterowania ogrzewaniem podłogowym oraz pracą bojlera. Współpracuje z wodnym systemem ogrzewania i pozwala sterować temperaturą, harmonogramem etc. zarówno z poziomu urządzenia, które można zamontować w ścianie, w standardowej puszce elektrycznej, jak również z poziomu aplikacji, w której mamy dostęp do większej ilości ustawień, programów etc. Oczywiście sama aplikacja oferuje obsługę Homekit, jak również Google Assistant, Alexa oraz Smart Things od Samsunga. Wkrótce pojawią się również produkty współpracujące z Matter.

W zestawie znajdziemy:

termostat,

czujnik temperatury,

komplet śrub,

instrukcję obsługi urządzenia i parowania z HomeKit (brak w języku polskim),



naklejki do oznaczania kabli.

Całość zapakowano w niewielkie, estetyczne pudełko, a jakość wykonania samego urządzenia jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Całość kosztuje niecałe 300 złotych i jest dostępna m.in. na stronie producenta.

Podłączenie i wstępna konfiguracja

Pozornie instalacja może wydawać się problematyczna, ale jeśli mamy przygotowaną odpowiednią wiązkę, nie jest ona problemem. Możemy również poprowadzić przewody zewnętrznie, jeśli dopiero adaptujemy mieszkanie do obsługi urządzeń. Jeśli ktoś nie ma podstawowej wiedzy z zakresu elektryki, lepiej niech skorzysta z usługi profesjonalisty, który nie powinien mieć problemów z podłączeniem, ułożeniem przewodów itp. Na szczęście z łatwością zmieścimy termostat w nowoczesnej puszce elektrycznej, co poprawi estetykę. Do działania potrzebujemy dwóch przewodów zasilających, dwóch przewodów do podłączenia urządzenia grzewczego oraz dwóch do podłączenia czujnika, który jest w zestawie. Chyba nie trzeba powtarzać, że wszystko podłączamy przy wyłączonym zasilaniu?

Obsługa ręczna i za pomocą aplikacji

Termostatem Meross MTS200 można sterować ręcznie, ale znacznie ciekawszą i na dłuższą metę wygodniejszą opcją jest obsługa za pomocą aplikacji w telefonie. Meross posiada swoją własną aplikację na urządzenia mobilne, a jej obsługa jest prosta i intuicyjna. Aby skorzystać z aplikacji, należy ją zainstalować, zarejestrować konto, a następnie dodać urządzenie poprzez wybór termostatu i dodanie go za pomocą kodu QR umieszczonego na urządzeniu. Banalnie proste i nikt nie powinien mieć z tym problemu.

Po uruchomieniu aplikacji widzimy urządzenia podłączone do konta Meross. Po wybraniu termostatu, naszym oczom ukazuje się czytelna skala temperatur oraz przyciski on/off, tryb manualny i automatyczny. Wszystkie przyciski będą nieaktywne, dopóki nie włączymy urządzenia (można skorzystać z przycisku włącz/wyłącz). Następnie aplikacja zmieni kolor na pomarańczowy i będziemy mogli w pełni kontrolować ogrzewanie. Można to zrobić na kilka sposobów: w trybie ręcznym, przesuwając wartość na skali kołowej lub wybierając jedną z trzech predefiniowanych temperatur.

Tryb automatyczny korzysta z ustawień harmonogramu. W ustawieniach urządzenia możemy nadać mu nazwę, ustawić harmonogram, temperatury na skrótach, zablokować urządzenie przed dziećmi, skalibrować wartości temperatur, ustawić skalę z liczbą stopni, włączyć minimalną lub maksymalną wartość dla naszego urządzenia, ustawić automatykę, jeśli mamy inne urządzenia Meross, włączyć detekcję otwarcia okna, a także ustawić godzinę, lokalizację oraz sprawdzić parametry Wi-Fi. Mimo braku języka polskiego aplikacja jest bardzo czytelna i zrozumiała.

Podsumowanie

Jeśli ktoś remontuje mieszkanie, buduje dom i chce zainwestować np. w ogrzewanie podłogowe lub boiler, powinien zdecydowanie postawić na automatykę i możliwość sterowania ogrzewaniem za pomocą aplikacji. Meross MTS200 to niedrogie i bardzo estetycznie wykonane urządzenie, które pozwala na prostą obsługę, daje możliwość ustawienia automatycznych rutyn, harmonogramów itp. Co prawda instalacja urządzenia wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektryki, ale jeśli ktoś ma odrobinę doświadczenia, nie powinien mieć z tym problemów.