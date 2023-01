Czy zmiana stacji dokującej może zmienić życie gracza? @gumik Czy zmiana stacji dokującej może zmienić życie gracza? 19.12.2022 19:41

Przewrotne pytanie, ale na start trochę wstępu.

Gracz, graczowi nie równy - jeden gra na urządzeniu mobilnym, drugi na konsoli, inny na wszystkim co się da. Jeśli chodzi o mnie - to mogę spokojnie nazwać się graczem casualowym - bez wchodzenia głębiej w typu graczy - po prostu gram dla przyjemności. Czasem na konsoli (w domu PS4, Xbox One S i kilka starszych), na telefonie (kilka tytułów na iPhone), ale głównie grywam na PC. Tu ważne w tej historii, jest to, że nie gram na stacjonarny, a na laptopie gamingowym. Kolejna sprawa, to miejsce - nie mam osobnego pokoju do grania, czy nawet biurka - gram tam, gdzie w ciągu dnia pracuję, ale gram na innym laptopie niż pracuje.

Skomplikowane? Nie sądzę :)

Pod koniec dnia, lub w weekendy muszę zmienić tylko sprzęt podłączony na biurku. Niby nic, ale, zawsze jest jakieś ale, to nie tylko podłączenie ładowania - za zmianą sprzętu idzie podłączenie klawiatury, monitora, myszki, czasem kamery etc. I tu zaczynały się schody - odłączanie, podłączanie, zabawa kablami. Przez jakiś czas łączyłem się do stacji dokującej na biurowym sprzęcie, jednak gamingowy - po prostu on był cały czas podłączony do kabli i zajmował część biurka. Jednak nastąpiła rewolucja - zamiana dedykowanej stacji dokującej na WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD, którą otrzymałem do testów do polskiego dystrybutora.

Dlaczego WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD to dla mnie tak mocna zmiana?

W odróżnieniu od innych stacji dokujących działających na złączu Thunderbolt 3, ta posiada nie tylko wystarczającą liczbę złączy, ale także może być wyposażona w dysk SSD. Ja działam na wersji z dyskiem 1 TB - a sam dysk wykorzystuję głównie do magazynowania gier (magazynowania, bo o tym za chwilkę).

Dzięki dostępnej liczbie portów - a mamy tutaj:

- 2 x Thunderbolt™ 3

- 1 x DisplayPort™ 1.4

- 2 x USB-C™ 10Gb/s

- 3 x USB-A 10Gb/s

- 1 x Audio In/Out

- 1 x Gigabit Ethernet

możemy podłączyć podstawowe urządzenia (monitor, myszka, klawiatura), sieć LAN oraz zasilanie przez Thunderbolt™ 3.

I tak, dla mnie jest to rewolucja, uwolniłem się bowiem od ciągłego podłączania i odłączania kabli! Wystarczy, że działam na dwóch laptopach z Thunderbolt™ 3 i całość działa miodnie - po prostu jeden po pracy ląduje bezpiecznie w szufladzie, a na biurko trafia gamingowy - a rano w drugą stronę. Gdyby nie kable od myszki i klawiatury, to na biurku lądowałby tylko jeden kabel Thunderbolt™ 3 - bo ten obok transmisji danych zapewnia także zasilanie do laptopa na którym pracujemy.

Ważne jest także to, że korzystając ze złącza Thunderbolt™ 3 mamy dostęp do szybkiego dysku SSD z urządzenia, to złącze daje lepsze wyniki niż podłączenie dysku na USB - co może w wypadku grania nie jest aż takim dealbreakerem, ale docenią to np. graficy, czy osoby obrabiające materiały wideo.

Dock dla graczy?

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD rozumie graczy, nie tylko poprzez zapewnienie im sprzętu z naprawdę ciekawą liczbą portów o dobrej jakości (USB to 10Gb/s, nie 5Gb/s), dostęp do szybkiego dysku SSD - ale także myśli o stylistyce. Sam case jest przygotowany jak widzicie w ciekawej twardej formie, ale posiada podświetlenie led, które można zsynchronizować z innymi elementami stanowiska.

Ja korzystam z dysku jak z magazynu dla gier - tam w ciągu dnia instaluję gry (podczas pracy, w tle), w które mogę grać po późniejszej weryfikacji na gamingowym laptopie. Nie muszę później czekać na dogranie, pobranie danych, prosta weryfikacja lokalizacji instalacji wystarcza.

Co wybrać?

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD jest dostępny w 3 wersjach, każdą z nich musicie inaczej porównać do ewentualnych zamienienników:

- WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD 1 TB - 1 999,99 zł

- WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD 2 TB - 2 599,99 zł

- WD_BLACK D50 Game Dock (bez dysku) - 1 299,99 zł



Jeśli zastanawiacie się nad stacją dokującą na Thunderbolt™ 3 to przy porównywaniu bierzcie pod uwagę czy stacja którą chcecie wybrać na zbudowany dysk SSD

- jeśli nie ma to porównujcie dalej z WD_BLACK D50 Game Dock

- jeśli nie ma, a potrzebujecie też dysku, to do kompletu dobierzcie dysk zewnętrzny z Thunderbolt™ 3 i odpowiednio porównajcie z WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD 1 TB lub 2 TB

- jeśli ma, to jakie zasoby macie do dyspozycji, a wtedy odpowiednio porównujcie do WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD 1 TB lub 2 TB.

Czy polecam WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD 1 TB

Szczerze mówiąc dla mnie to rozwiązanie 10/10 - pomimo małych wad (brak HDMI, pełne działanie tylko na Thunderbolt™ 3, ciut za lekkie dla tej ilości kabli) polecam każdemu kto szuka rozwiązania dla uniwersalnej stacji dokującej, a to, że ta ma dodatkowo szybki dysk - to tylko dodatkowy punkt do finalnej oceny 11/10.

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe™ SSD 1 TB otrzymałem do testów od lokalnego dystrybutora.