Czy złożyłeś już deklarację CEEB? Strona główna › @januszek › Czy złożyłeś już deklarację CEEB? 06.06.2022 19:03

Ta historia zaczęła się od SMS-a. SMS-a wysłał zarządca nieruchomości, któremu wspólnota mieszkaniowa zleca funkcje zarządcze. Treść SMS-a była taka:

Moje mieszkanie jest ogrzewane piecem gazowym, który podgrzewa także wodę – szybko wykonałem w myślach inwenturę swoich źródeł ciepła. Czyli sytuacja wygląda tak, że Kapitan Państwo, chce mnie wykorzystać jako darmowego operatora wprowadzania danych do systemu.

Źródło zdjęć: © https://imgflip.com/memegenerator/23648483/I-WANT-YOU Czy TY złożyłeś już deklarację CEEB?

Moja następna myśl była taka, dlaczego takiej deklaracji nie złożył zarządca nieruchomości? Zajrzałem na wskazaną w sms-ie STRONĘ, a tam znalazłem masę informacji - zaczynając od licznika odliczającego czas do deklaracyjnego dead-line. Termin jest istotny dlatego, bo za brak złożenia deklaracji w określonym terminie, grozi grzywno-mandat:

Źródło zdjęć: © https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a2 Za brak złożenia deklaracji w określonym terminie, grozi grzywno-mandat

Informacji jest sporo, dosyć szybko znalazłem odpowiedź na moje pytanie, dlaczego takiej deklaracji nie złożył zarządca nieruchomości:

Źródło zdjęć: © https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a2 Jeśli w bloku/budynku nie ma wspólnego źródła ciepła, to każdy z właścicieli musi złożyć deklarację indywidualnie.

Zachęcam do zajrzenia do tych informacji bo wygląda na to, że obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wielu osób:

Źródło zdjęć: © https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a2 Trzeba zgłosić wszystkie źródła ciepła

Przykładowo, właściciel altanki z piecykiem typu "koza", w którym można palić chrustem, tak modnym ostatnio w polskiej polityce - także podlega temu obowiązkowi.

Źródło zdjęć: © https://pixnio.com/pl/wnetrze-zewnetrzny/stary-lany-zelaza-drewna-piecyk-domu-wnetrza Bardzo klasyczny piecyk typu "koza"

Samo złożenie deklaracji na platformie ZONE, nie wygląda na coś skomplikowanego.

Na stronie ceeb.gov.pl wystarczy się zalogować przy użyciu profilu zaufanego (ePuap, ewentualnie e-dowód i aplikacja eDO).

Źródło zdjęć: © https://ceeb.gov.pl/ Logowanie do platformy ZONE

Innej możliwości logowania nie ma. Jeśli ktoś nie ma profilu zaufanego ePuap, to musi złożyć deklarację papierową.

Po zalogowaniu, pierwsze co trzeba zrobić, to dodać budynek:

Kiedy już mamy dodany budynek, w menu po prawej (ikonka z trzema kropkami) mamy do dyspozycji edycję budynku, usunięcie budynku (można usuwać tylko budynki, do których wcześniej nie zostały dodane deklaracje) oraz dodawanie deklaracji:

I tutaj zaczęły się pierwsze schody. Nie ma podpowiedzi czy helpa. Skąd mam wiedzieć czym jest deklaracja A, a czym jest deklaracja B? Nie pozostało mi nic innego, jak cofnąć się do ekranu głównego i tam skorzystać z „instrukcji składania deklaracji”:

Źródło zdjęć: © https://ceeb.gov.pl/ Link do pliku pdf z instrukcją

„Instrukcja składania deklaracji” okazała się linkiem do pliku pdf, w którym znalazłem czym są deklaracje A i deklaracje B:

Źródło zdjęć: © https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf Fragment pliku pdf z instrukcja składania deklaracji

Wygląda prosto, prawda? Jednak, w dalszej części instrukcji jest tak:

Źródło zdjęć: © https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf Fragment pliku pdf z instrukcja składania deklaracji

Kiedy przeczytałem:

„Pamiętaj! Dla jednego budynku możesz złożyć dowolną liczbę deklaracji, a także dołączyć zarówno Deklarację A jak i Deklarację B”

– to dotarło do mnie, że bez definicji „budynku mieszkalnego” oraz „budynku niemieszkalnego” się nie obejdzie.

Gdzie szukać prawnej definicji „budynku mieszkalnego” i „budynku niemieszkalnego”? Pomyślałem, że pewnie jest w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Niestety, w tej ustawie jest tylko definicja „budynku mieszkalnego jednorodzinnego”. Definicje znalazłem w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316):

Pozwolę sobie przetłumaczyć z języka prawniczego na język potoczny:

Budynek mieszkalny - to budynek, w którym więcej niż połowa lokali to mieszkania*.

Budynek niemieszkalny - to budynek, w którym więcej niż połowa lokali to nie są mieszkania*.

Co do typu deklaracji:

- Deklarację A składają właściciele mieszkań (także wtedy, kiedy ich mieszkanie znajduje się w lokalu niemieszkalnym).

- Deklarację B składają właściciele lokali niemieszkalnych (także wtedy, kiedy ich lokale znajdują się w budynku mieszkalnym).



* (update: nie chodzi o ilość lokali, ale o wielkość powierzchni lokali, - dziękuję za czujność komentatorską, czujnym komentatorom naszych blogów, którzy o każdej porze dnia i nocy, wytropią każdą nieprawidłowość, w każdym blogowym wpisie)



Skoro już wiem, że w moim przypadku (mieszkanie w budynku mieszkalnym) powinienem złożyć deklarację A, to zabieram się do rzeczy. I od razu trafiam na następne schody:

Ponownie trzeba wybrać i określić typ budynku. Od razu wykluczyłem budynek jednorodzinny. Pozostają w grze: budynek wielorodzinny i budynek zbiorowego zamieszkania. Szybki rzut oka do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (szkoda, że na stronach ISAP jest plik bez warstwy tekstowej, przez co nie można nic w nim wyszukać):

Na następnym ekranie wybieramy (z listy) rodzaj źródła ciepła:

Źródło zdjęć: © https://ceeb.gov.pl/ Wybór rodzaju źródła ciepła

Teraz uwaga - jeśli dodaje się źródła ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 r. to też trzeba to zaznaczyć w odpowiednim polu.

Teraz uwaga druga - jeżeli dodaje się kocioł na paliwo stałe - to w następnym kroku trzeba będzie podać klasę kotła (nie dotyczy to kotłów na inne paliwa, np kotłów gazowych):



Źródło zdjęć: © https://ceeb.gov.pl/ Wybór klasy kotła na paliwo stałe

(update) W przypadku deklaracji B, trzeba podać także moc źródła ciepła w kW.

Na koniec trzeba podać dane kontaktowe (przy czym, tu wyraźnie na plus, ani numer telefonu, ani adres mailowy nie są obowiązkowe), potwierdzić świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, kliknąć "złóż" i to tyle.