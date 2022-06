Razer Blade 17 - laptop dla graczy nieuznających kompromisów [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Razer Blade 17 - laptop dla graczy nieuznających kompromisów [Recenzja] 19.06.2022 12:30

Na łamach mojego bloga opisywałem wrażenia z użytkowania wydajnych laptopów dla graczy marki Razer. Te niepozorne konstrukcje cechują się wyśmienitym wykonaniem oraz zastosowaniem bardzo wydajnych komponentów. Jak na sprzęt dla graczy przystało, producent wyposażył je w podświetlane klawiatury o świetnym skoku, zauważalnie lepszy niż u konkurencji system audio oraz wydajny system schładzający procesor i kartę graficzną. Dotychczas miałem możliwość zrecenzowania Razer Blade 14 z RTX 3060, Blade 15 z 3070 Ti, Blade 15 Advanced z RTX 3080 oraz Razer Blade 17 wyposażonym w RTX 3060.

Moim faworytem był dotychczas Razer Blade 15 Advanced oferujący najlepsze wyniki w programach wydajnościowych, posiadający zresztą najlepszą specyfikację ... do czasu. Przez weekend mogłem pobawić się nieco większym laptopem z ekranem 17"-cali i upchniętymi wewnątrz obudowy topowymi podzespołami. Urządzenie to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, szczególnie że oprócz grania, świetnie spisało się w terenie jako narzędzie montażysty audio. To najlepszy sprzęt, z jakiego do tej pory przyszło mi korzystać i najdroższy zarazem :(

Diabeł tkwi w szczegółach

Na czas krótkich testów na warsztat wjechała wydajna bestia, siejąca postrach nie tylko na poletku wirtualnych wzmagań wojennych, ale i przy dość wymagającej pracy filmowca, grafika. Razer Blade 17 to dobrze znana nam konstrukcja, która niewiele zmieniła się względem wcześniej opisywanego modelu. Z racji dość podobnej budowy, zastosowania tych samych komponentów zewnętrznych, chciałbym skupić się bardziej na różnicach wizualnych, niż kolejny raz - ponownie zresztą - opisywać od podstaw, co gdzie się znajduje.

Podesłany mi na testy model został wykonany z wysokiej jakości aluminium, doskonale odprowadzającego ciepło, ale i przyczyniającego się do lepszego odbioru sprzętu przez użytkownika. Czasy tworzyw sztucznych według producenta przeminęły z wiatrem, a z nim nadeszły wytrzymalsze i odporne na tłuste zabrudzenia obudowy. Zresztą na stronie głównej laptopa możemy przeczytać, że w tym modelu zastosowano specjalną powłokę niwelującą i zapobiegającą powstawaniu smug i odcisków palców na obudowie. Należy nie brać tego dosłownie, gdyż jako właściciel ciekawskiego czworonoga i czynny użytkownik sprzętów elektronicznych, w ogóle nie zauważyłem żadnej różnicy. Według mnie palcuje się tak samo, jak w przypadku nieposiadających tej technologii modeli. Poniżej laptop przetarty szmatką z mikrofibry i użytkowany może z godzinę w terenie:

W tym wypadku otrzymujemy najlepszy z możliwych ekranów - LED IPS. Konstrukcja posiada przekątną ekranu 17,3-cala o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD) i odświeżaniu do 144 Hz. Dodatkowo producent wyposażył laptopa w fenomenalny system audio, składający się z 8 głośników: 4 głośniki wysokotonowe i 4 subwoofery. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymujemy bardzo wysoką jakość dźwięku przestrzennego 7.1 obsługiwanego przez zastosowaną technologię THX Spatial Audio.

Kwestię wydajności rozwiązano, pakując w urządzenie bardzo wydajne podzespoły. W wersji, którą otrzymałem na czas testów można znaleźć mobilne odpowiedniki bardzo wydajnych komponentów - procesor Intel Core i9-12900H, pamięć RAM 32 GB (DDR5 o taktowaniu 4800MHz), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oraz 1 TB pamięci masowej SSD. Taka ilość i klasa komponentów wymaga jednocześnie najwydajniejszego chłodzenia. W modelu tym zastosowano wzbogacone o większą ilość żeberek wentylatory, mające pozytywnie wpłynąć na szybsze schłodzenie urządzenia, podczas największego stresu. Na spodzie znajdują się trzy wydajne wentylatorki a dookoła nich oraz pod ekranem znajdziemy kratki odprowadzające ciepło z urządzenia.

By sprostać takiej prądożerności, generowanej przez zastosowane komponenty, producent dodał do zestawu wydajną ładowarkę sieciową ze specjalnym kablem ładującym. Podsiada ona moc 280 W, która jest w stanie naładować wbudowane ogniwo o pojemności 82 Wh w mniej niż dwie godziny.

Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i9-12900H Pamięć RAM 32 GB (DDR5, 4800MHz)

z możliwością rozszerzenia do 64 GB / 2/0 Dysk 1000 GB SSD M.2 PCIe Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Intel Iris Xe Graphics

Ekran 17,3" Matowy LED, IPS Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K UHD) Odświeżanie 144 Hz Kamerka 2,1 Mpix System Microsoft Windows 11 Home

21H2 / 22000.739 Podświetlenie klawiatury RGB (Razer Synapse) Złącza 3x USB 3.2

2x USB-C

1x HDMI

1x czytnik kart pamięci SD

1x RJ-45 (LAN)

1x wyjście słuchawkowe/mikrofonowe

1x DC-in (zasilanie) Dźwięk 4 głośniki wysokotonowe

4 subwoofery

2 mikrofony kierunkowe Łączność LAN 2.5 Gb/s

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

Akumulator 82 Hh Wymiary 19,9 x 260 x 395 mm Waga 2,75 kg

Cyferki dla entuzjastów

Zanim zajmiemy się wrażeniami z użytkowania po tych kilku dniach testów, przyjrzyjmy się wynikom z programów testowych. Klasycznie wziąłem na warsztat wydajność procesora, karty graficznej, dysku twardego, skupiając się na sprawdzeniu jak taki zestaw poradzi sobie w pracy jak i zabawie pod znacznym obciążeniem. Poniżej prezentuję wyniki z takich testów:

AS SSD

HD Tune

CrystalDiskMark

FurMark

CineBench R23

3DMark grafika

3DMark procesor

3DMark wyniki

3DMark porównanie z domową jednostką PC

Wydajna bestyjka z problemami

Patrząc na taką bestyjkę a w szczególności na zastosowane w jej wnętrzu komponenty, już od samego patrzenia robi się gorąco. Po pierwszych wrażeniach, zaktualizowaniu systemu operacyjnego i sterowników, wgraniu programów obciążających, gier i aplikacji graficznych, przystąpiłem do ostrych testów. Nie chciałem z marszu robić testów wydajnościowych, więc postanowiłem wpierw zapełnić nieco dysk danymi, by wyniki były najbardziej zbliżone do naturalnych, a nie laboratoryjnych.

Po przygotowaniu sprzętu do testów, na początek sprawdziłem jego możliwości multimedialne. W tym miejscu chciałbym gorąco polecić system audio zastosowany w tym modelu. W moim odczuciu - osoby nie będącej audiofilem - dźwięk jest zadziwiająco czysty i donośny. Jakość audio wydobywający się z bocznych jak i frontowych głośników bardzo mocno zbliża się do poziomu soundbara przy telewizorze. Odtwarzanie muzyki czy filmów w takim akompaniamencie dźwięków jest fenomenalnym wrażeniem. To bardzo przyzwoity system audio!



2.1 Mpix w zupełności wystarczy

Bardzo dobrze spisuje się także przednia 2.1 Mpix kamerka i dwa ulokowane obok niej mikrofony kierunkowe. Zielona dioda sygnalizuje uruchomiona kamerkę, a specjalny czujnik umożliwi sprawne logowanie do systemu, zintegrowane zresztą z systemem IR. Pomijając kwestie wizualne, powinniśmy przeskoczyć do największego problemu, z którym od kilku lat nie może sobie poradzić Razer. Mowa oczywiście o systemie chłodzącym. W przypadku zaawansowanego grania na kablu zasilającym nieważne czy ustawimy tryb wysokiej wydajności, czy tzw. dopalacz, musimy się liczyć z mocnym nagrzewaniem obudowy, tuż pod ekranem, w centralnej części obudowy. To właśnie tutaj producent umiejscowił kartę graficzną - najgorętszy komponent urządzenia.

Nie dotykaj bo się oparzysz!

Z jednej strony fajnie, gdyby producent zastosował nieco więcej wentylatorów i opracował bardziej wydajną technologię chłodzenia, ale z drugiej bardzo się cieszę, że karta graficzna została umiejscowiona wyżej, aniżeli na środku obudowy. Dzięki temu nie oparzymy się podczas grania na wbudowanej klawiaturze. Dopiero przy ciągłym korzystaniu z klawiszy funkcyjnych F1-F12, możemy poczuć znacznie nagrzewającą się obudowę. Laptop korzysta z dedykowanego oprogramowania Razer Synapse, uprawniającego do sterowania profilami użytkownika, podświetleniem, ale i wydajnością urządzenia. Poruszając temat chłodzenia, bardzo bym docenił możliwość sterowania z poziomu aplikacji, szybkością wentylatorów.

Praca montażysty na tym sprzęcie to bajka!

Taki zabieg przełożyłoby się na głośniejszą pracę wentylatorów, co w moim odczuciu nie miałoby większego znaczenia. Piszę tak, gdyż w dobie upałów, praca z trzymaniem laptopa na kolanach, gdzie komfort użytkowania graniczy z cudem, bardzo źle wpływa na ocenę urządzenia. Podczas testów korzystałem z podkładki chłodzącej, dodatkowo schładzając urządzenie w chłodniejszym pokoju, ale nawet to mało co wpływa na zmniejszenie temperatury podczas pracy. Mowa o wynikach na poziomie 70 stopni w pełnym stresie, a na obudowie zewnętrznej nawet 40 stopni. Aluminiowa obudowa pomaga szybko pozbyć się ciepła z urządzenia, ale dotknięcie tak mocno rozgrzanego aluminium, nie należy do najprzyjemniejszych.

Do gier pasuje jak ulał!

W przypadku zastosowania docelowego, jakim jest granie w gry komputerowe, Razer Blade 17 spisuje się doskonale. Zastosowana specyfikacja pozwala na bezproblemowe uruchomienie gier AAA w najwyższych konfiguracjach, pod warunkiem że zaniżymy nieco rozdzielczość ekranu z UHD na FullHD. W przypadku domyślnej rozdzielczości 4K (3840 x 2160) nie uzyskamy znacznej płynności w grach i niestety możemy uświadczyć throttlingu. By się przed nim bronić, polecam zmniejszenie opcji grafiki z ultra na wysokie lub zmiany rozdzielczości na mniejszą. Gdy jednak zechcemy grać na najwyższych ustawieniach graficznych, w rozdzielczości 4K i odświeżaniu ekranu na poziomie 144 Hz, powinniśmy dostać to, za co zapłaciliśmy - wzmożoną wydajność!

Shadow of Tomb Raider Benchmark

Przynajmniej do czasu, gdyż po około 2-3 godzinach wzmożonej rozrywki możemy otrzymać systemowy komunikat o przegrzaniu komponentów i zalecenie krótkiej przerwy. Taki komunikat otrzymałem, gdy grałem na dodatkowo chłodzonej podkładce pod laptopa, gdzie w pomieszczeniu było około 18 stopni (chwała klimatyzatorom). Należy mieć to na uwadze! W przypadku pozostałych gier bywa podobnie przynajmniej gdy tytuł oferuje bardzo wymagające podejście do grafiki 3D i wydajności. Poniżej przedstawiam tabelkę z wynikami wydajnościowymi po godzinie grania (średnia). Ustawienia ultra:

Średnia fps / po 1 godzinie grania Cyberpunk 2077 61 Assassin’s Creed Valhalla 93 Borderlands 3 125 Dying Light 2 90 GTA 5 86 Red Dead Redemption 2 96 Doom Eternal 110 FINAL FANTASY VII Remake 51 STAR WARS Jedi: Upadły zakon 62 Starship Troopers: Terran Command 89

Patrząc na powyższe wyniki, mając na uwadze najwyższe ustawienia graficzne przy rozdzielczości 4K w trybie boost (Razer synapse), można dojść do wniosku, że Razer Blade 17 radzi sobie wyśmienicie. Poza problemami z wydajnym odprowadzeniem ciepła w czasie znacznych problemów wydajnościowych nie uświadczyłem podczas testów. Byłem wręcz oczarowany szybkością przetwarzania procesów w programach graficznych i zadziwiającym renderem filmów 4K 60 fps przy bitrate na poziomie 100. Również kwestia audio jest na tyle wystarczająca, że nie musiałem się wspierać domowymi słuchawkami, by przeprowadzić kontrolowany odsłuch i korekcję audio przed publikacją filmu dla klienta.

Głośniki na bardzo wysokim poziomie

Podsumowanie

Krótkie, weekendowe testy Razer Blade 17 dobiegły końca. Urządzenie wyposażono w komponenty z najwyższej półki, tworząc tym samym bardzo wydajną jednostkę do pracy jak i rozrywki, opakowaną w wysokiej klasy powłokę z aluminium. W moim odczuciu jest to sprzęt kompletny, lecz posiadający tą samą, odwieczną wadę - problem przegrzewania się. Producent musi zakasać rękawy i bardziej dopieścić system chłodzenia nie ograniczając się do kilku dodatkowych łopatek, ale całkowicie przebudować chłodzenie, choćby kosztem wagi lub rozmiarów.

Lufi też oczekuje schłodzenia :)

By nieco wyważyć kwestie wydajnościowe, powinniśmy zerknąć na cenę rynkową za urządzenie w tej konfiguracji. Razer Blade 17 na pokładzie z procesorem Intel Core i9-12900H, wspierany 32 GB RAM DDR5 i kartą graficzną RTX 3080 Ti to całkiem spory wydatek, którego cena oscyluje w granicy ~21999 zł (x-kom). Czy to dużo? Owszem. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku i mocno zawyżone ceny komponentów komputerowych, cena jest uzasadniona, a patrząc na urządzenia z najwyższych półek wydajnościowych, wcale nie taka straszna. To bardzo ciekawa, mobilna alternatywa dla użytkowników ceniących wzmożoną wydajność w grach i podczas pracy, szczególnie poza domem!

Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)