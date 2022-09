COOLER MASTER MM730 RGB - lekka i stonowana myszka dla graczy [Recenzja] › @lordjahu › COOLER MASTER MM730 RGB - lekka i stonowana myszka dla graczy [Recenzja] 01.09.2022 12:22

Kilka miesięcy temu na łamach bloga opisywałem bezprzewodowy wariant, przystępnej cenowo myszki bezprzewodowej dla graczy - Cooler Master MM731. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować bardziej "uwiązany" model, który możemy nabyć za około połowę ceny poprzednika, tytułowy Cooler Master MM730. Myszka ta charakteryzuje się niską wagą, dobrej jakości wykonaniem oraz zastosowaniem topowego sensora. Urządzenie posiada opcjonalne podświetlenie RGB, zaawansowane funkcje personalizacyjne oraz możliwość przypisywania profili, oraz makr. Nie odbyło się jednak bez drobnych zgrzytów, ale o tym później ...

Zestaw startowy

Zestaw otrzymujemy w cienkim kartoniku, opakowaną dodatkowo tekturową ramką. W jego wnętrzu znajdziemy myszkę zabezpieczoną folią transportową, skróconą instrukcję obsługi oraz cztery gumowe nakładki, umożliwiające samodzielną / opcjonalną personalizację bocznych krawędzi myszki. W kwestii podobieństw, mamy do czynienia z identyczną konstrukcją co wcześniej omawiany MM731, z drobnymi różnicami w wadze. Konstrukcja urządzenia została wykonana z matowego tworzywa sztucznego, a elementy zostały solidnie spasowane. Urządzenie ma wymiary 122 x 69 x 39 mm a jego waga wynosi jedyne 48 g, czyli o 11 g mniej niż w modelu bezprzewodowym.

Jak na myszkę dla osób praworęcznych, producent zastosował w niej specjalne wgłębienia na obudowie, znacząco poprawiające chwyt oraz dwa przyciski funkcyjne, ulokowane na lewej krawędzi obudowy. Myszka Cooler Master MM730 waży zaledwie 48 g i jest niezwykle poręczna. Na froncie myszki znajdziemy gumową rolkę do przewijania treści o skokowym trybie działania. Została ona wyposażona w opcjonalne podświetlenie RGB, także informujące użytkownika o wybranej przez niego czułości DPI. Dodatkowe podświetlenie znajdziemy także w kształtnym logo producenta, umieszczonym na grzbiecie myszki.

Na spodzie natomiast znajdują się trzy zainstalowane na stałe, białe ślizgacze wykonane z teflonu. Świetnie sprawują się one na każdej powierzchni, umożliwiając wydajną i szybką pracę, ale i rozrywkę. Tu również znajduje się podłużny przycisk, służący do zmiany poziomu DPI w myszce. Nie ukrywam, że takie położenie tak znaczącego przycisku jest wręcz nieprzemyślane i problematyczne, gdyż za każdym razem będziemy zmuszeni myszkę obrócić. Szkoda, że przycisk ten nie znalazł się pod kółkiem przewijania.

Myszkę wyposażono w topowy sensor optyczny PixArt PAW3389. Oferuje on wyśmienitą płynność ruchów i wysokie czułości. Domyślnie poziom DPI sięga 160000, śledzenie 400 cali na sekundę, LOD poniżej 2 mm a przyspieszenie to 50 G. Jak na model przewodowy przystało, do myszki przymocowano na stałe 1,8 - metrowy kabel, zakończony USB-A. Został on pokryty materiałowym oplotem.

Specyfikacja techniczna

Sensor optyczny PAW3389 Czułość DPI 7 poziomów

od 100 do 16000 Przełączniki optyczne Przyciski programowalne 6 Odświeżanie 125, 250, 500 oraz 1000 Hz Podświetlenie RGB Dedykowane oprogramowanie MasterPlus+ Wymiary 122 x 69 x 39 mm Waga 48 g

Opcjonalne oprogramowanie

Myszka Cooler Master MM730 możliwa jest do podstawowej konfiguracji, za pomocą dołączonej instrukcji obsługi. Możemy za jej pomocą jedynie przełączać się między zapisanymi profilami oraz sterować podświetleniem. By otrzymać dostęp do pełnego spektrum personalizacji, należy skorzystać z dedykowanego oprogramowania producenta MasterPlus+.

Zanim jednak przejdziemy do konfigurowania myszki w dedykowanym oprogramowaniu, musimy przeprowadzić aktualizację oprogramowania myszki i wgrania nowej wersji oprogramowania układowego. Po tej czynności możemy uruchomić oprogramowania i przywitać się z pierwszą zakładką programu - Buttons.

Możemy w niej zmieniać zastosowanie dostępnych przycisków, ustawiać odwołania do aplikacji zewnętrznych lub funkcji systemowych. W zakładce Performance ustalimy poziomy DPI przypisane pod dany profil, czułość osi, czas reakcji przycisków, prędkość dwukliku czy Polling Rate. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość kalibracji sensora pod naszą podkładkę. Ilość funkcji personalizacyjnych robi niemałe wrażenie.

Poza możliwością tworzenia własnych makr i przypisywania ich do jednego z pięciu dostępnych profili użytkownik zyskuje także możliwość spersonalizowania podświetlenia RGB. Poza możliwością stałego wyłączenia kolorowego podświetlenia możemy zdecydować o kolorze lub kolorach, trybie oraz animacji podświetlenia. Jeżeli zechcemy, możemy ustawić stały kolor, animację lub uruchamianie podświetlenia w momencie ruchu sensora.

Ponownie ... dobra myszka!

Z racji dość sporych podobieństw między modelem MM730 a MM731, moim zdaniem mamy do czynienia ze zgranym duetem. Jedno urządzenie zostało stworzone do zadań bezprzewodowych, by drugie mogło sprostać wymaganiom klasycznych użytkowników. Omawiana dzisiaj myszka została stworzona właśnie dla tej drugiej grupy użytkowników, ceniących wygodę użytkowania, "uwiązanie" po kablu oraz wysokiej jakości przełączniki, ujawniające swoje możliwości w pracy biurowej jak i szeroko pojętej rozrywce. Względem modelu bezprzewodowego, myszka przewodowa Cooler Master MM730 może pochwalić się bardziej przystępną ceną, klarującą się na poziomie ~160 zł* za kolor czarny i tyle samo za białą wersję kolorystyczną.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)