Genesis Krypton 700 G2 - nieźle wyprofilowany gryzoń w niskiej cenie
17.03.2022 11:43

Dawno na kanale nie robiłem recenzji myszek komputerowych, działających po kablu. Odkąd doceniłem uroki urządzeń bezprzewodowych, korzystam z nich codziennie, więc miłą odskocznią będzie zrecenzowanie czegoś na kablu. Na warsztacie pojawił się nowy gryzoń marki Genesis, odpowiedzialnej za peryferia komputerowe dla graczy. Ich nowe urządzenie wskazujące, Genesis Krypton 700 G2 charakteryzuje się specjalnie wyprofilowaną konstrukcją, programowalnymi przyciskami oraz opcjonalnym podświetleniem.

Budowa i wykonanie

Myszkę otrzymujemy w prostokątnym kartoniku otulonym papierową wkładką, opisaną po brzegi specyfikacją oraz najważniejszymi funkcjami urządzenia. W środku pudełka znajdziemy myszkę, dodatkowe ślizgacze zapasowe oraz prostą instrukcję obsługi w kilku językach, także po polsku. W dołączonej dokumentacji znajdziemy odnośnik do pobrania dedykowanego oprogramowania ze strony producenta.

Krypton 700 G2 jest ulepszoną wersją zwykłej 7-setki z 2019 roku. Jest to model skierowany dla użytkowników praworęcznych, ceniących komfort użytkowania i specjalnie wyprofilowaną przestrzenią, na której spocznie dłoń. Konstrukcyjnie myszka została wykonana z dobrej jakości tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu, minimalizując tym samym śliskość materiału podczas użytkowania. Urządzenie to posiada specjalnie wyprofilowane krawędzie boczne, by jeszcze lepiej się ją trzymało.

Myszka została wyposażona w aż osiem programowalnych przycisków, do których za pomocą dedykowanego oprogramowania, przypiszemy makra i funkcje dodatkowe. Pomiędzy przyciskami PPM i LPM znajduje się kółko przewijania w systemie skokowym wykończone gumowym rantem. Przy górnej krawędzi LPM producent zainstalował dodatkowy przycisk FIRE uprawniający do podwójnego kliknięcia lub przypisania opcjonalnej funkcji w grach komputerowych. Pod prawym kciukiem znajdują się dwa programowalne przyciski.

Na spodzie producent zastosował trzy teflonowe ślizgacze, znacząco minimalizując tarcie na podkładkach twardych oraz miękkich, o "gołych" powierzchniach płaskich nie zapominając. Myszka Genesis Krypton 700 G2 posiada opcjonalne podświetlenie uruchamiane automatycznie podczas korzystania. Nie jest ono w żaden sposób regulowane z poziomu myszki, jedynie podczas przełączania się między rozdzielczościami DPI, następuje krótkotrwała zmiana koloru podświetlenia. Osobom, którym animacja tęczy się nie podoba, powinny pobrać i skonfigurować dedykowane oprogramowanie i zapisać profil w pamięci wbudowanej myszki. Ta posiada aż 5 możliwych do zapisania profili.

Myszka łączy się za pomocą kabla USB w oplocie o długości 200 cm.

Specyfikacja techniczna

Żywotność przycisków 20 mln Rozdzielczość od 200 do 8000 DPI Podświetlenie RGB z efektem Prismo Sensor optyczny Pixart PAW3333 Próbkowanie 1000 Hz Maksymalna szybkość przetwarzania danych 8000 FPS Złącze USB 2.0 Długość przewodu 200 cm Wymiary 128 x 69 x 38 mm Waga 96 g

Dedykowane oprogramowanie

Podobnie jak pozostałe urządzenia producenta, model Krypton 700 G2 posiada odrębną aplikację zarządzającą. Oznacza to, że za każdym razem będzie wymagane pobranie oprogramowania celem aktualizacji myszki lub odpowiedniego jej skonfigurowania. Aplikacja jest bardzo prosta i minimalistyczna. Panel główny został podzielony między 5 profili, a każdy z nich pomiędzy ustawienia dotyczące programowalnych przycisków, wydajności oraz efektów podświetlenia.





W panelu ustawień możemy zapisać profile bezpośrednio do pamięci wbudowanej myszki a także gdy nie jesteśmy wielbicielami podświetlenia, totalnie je wyłączyć.

Wrażenia z użytkowania a cena

Z myszki korzystałem głównie podczas pracy graficznej oraz rozrywkowej. Szybko zauważyłem, iż wyprofilowany kształt znacznie umilił mi czas spędzony podczas zabawy, gdyż zauważalnie polepszał komfort użytkowania, szczególnie wśród osób preferujących chwyt Palm i Claw grip. Do myszki przyzwyczaić się można bardzo szybko, choć ustawienie predefiniowanych przycisków może trochę potrwać. Początkowo nie mogłem się do nich przyzwyczaić, ale po pewnym czasie odpowiednio je skonfigurowałem pod pracę graficzną, jak i granie w gry komputerowe.

Ten prosty gryzoń kusi także swoją niską ceną rynkową, która na dzień dzisiejszy stoi w okolicach ~145 zł*. Genesis Krypton 700 G2 dobra jakościowo, tania myszka o dość interesującej budowie, znacznie poprawiającej komfort użytkowania. Polecam.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz na czas recenzji otrzymałem od producenta :)