Kierownica dla wymagającego gracza? Logitech G923 TRUEFORCE to istna bestia!

Dotychczas na blogu pojawiło się kilka recenzji, tańszych odpowiedników kierownic samochodowych dla graczy. Mimo iż nigdy nie byłem zapaleńcem gier sportowych, tym bardziej samochodowych, lubiłem od czasu do czasu popykać w produkcje pokroju pierwszych Need For Speed, Burmout czy Flatout. W produkcje te grałem głównie na klawiaturze, a gdy była taka możliwość - na komputerowej kierownicy. Tym razem na warsztat wjechała najwyższa jakościowo kierownica dla graczy od Logitech - G923.

Lufi uwielbia jeździć autkiem jako pasażer!

Urządzenie to dostępne jest w dwóch wariantach - na konsole Sony i Microsoft. Oznacza to, że na jednej zagramy wraz z nową generacją konsol Microsoftu (Xbox One / Series S/X) a na drugiej z nowoczesnymi konsolami Sony (PS4 / PS5). Na szczęście na obu modelach znajdują się także sterowniki, uprawniające także do zagrania na komputerze osobistym PC, obsługującym dedykowaną aplikację Logitech G HUB. Na czas testów otrzymałem wersję kompatybilną z konsolą Xbox Series S, gdyż mogłem w ten sposób wykorzystać możliwości związane z Xbox Game Pass'em. Swoje wrażenia z użytkowania, przedstawiam poniżej.

Bogata zawartość

Kierownicę z pedałami otrzymujemy w dużym, kartonowym pudełku. Wśród dodatkowych akcesoriów znajdziemy ładowarkę sieciową i kabel zasilający kierownicę, a także instrukcję obsługi, poradnik montażowy, książeczkę gwarancyjną, broszurki reklamowe oraz naklejkę. Poniższy zestaw umożliwia montaż w warunkach domowych do blatu stołu lub biurka, nie skreślając możliwości dokręcenia do dedykowanych stelaży wyścigowych producenta, jak i marek zewnętrznych. W skład zestawu nie wchodzą jednak żadne śruby montażowe.

Skromny lecz konkretny zestaw

W związku z tym, iż mój zestaw składa się z dwóch odrębnych elementów, z pierwszej kolejności zajmę się opisem kierownicy, a później przejdę do pedałów. Kierownica Logitech G923 TRUEFORCE została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu. Koło kierownicy zostało wykonane ze stali i obszyte skórą ekologiczną. Konstrukcja ta jest zwarta i przy okazji dość twarda, gdyż pod nią nie znajdziemy żadnej gąbki. W moim odczuciu to zaleta, gdyż nie będzie dochodziło do częstych odkształceń czy wgnieceń, podczas dłuższego korzystania z urządzenia.

Jakość odczuwalna ... dosłownie

Stalowa powierzchnia frontowa kierownicy, jak i łopatki pod nią, również zostały wykonane ze stali. Producent osadził na niej przyciski funkcyjne z pada, jak również dedykowane pokrętła służące do personalizacji zestawu w dedykowanym oprogramowaniu lub w menu sterowania gry. Na górnej krawędzi kierownicy znajduje się specjalne wycięcie, informujące użytkownika o poprawnym ułożeniu kierownicy, pozwalające szybko i sprawnie ustawić tor jazdy. Tuż nad logo marki, znajdziemy wbudowane kolorowe diody LED, wskazujące zakres obrotów silnika, Opcja ta działa w niektórych obsługiwanych grach (lista na stronie).

Obudowa kierownicy wzorowana została na sportowych autach, przez co jej kształt nabrał nieco agresywnego wyglądu. Tuż za kierownicą znajdują się dwa plastikowe pokrętła, umożliwiające wysunięcie ze spodu dwóch zaczepów. Dzięki nim użytkownik może przytwierdzić kierownicę do blatu biurka lub stołu. Pełne rozsunięcie zaczepów umożliwia montaż do blatu o grubości 3 cm, a po zdjęciu plastikowych zaczepów, nawet do 5 cm. W tym przypadku producent oddał do naszej dyspozycji nieco problematyczny system montażowy, gdyż zaciski te wykonane są tylko z plastiku. W modelu tym zabrakło choćby gumowych zastawek, uniemożliwiających porysowanie blatu biurka. Polecam z tego miejsca, by stosować podkładki materiałowe lub gumowe, choćby te pod myszki - oszczędzimy w ten sposób jeszcze nie porysowane powierzchnie, a i znacznie zminimalizujemy drgania podczas gry.

Mogliby dodać gumowe zaciski :(

Na spodzie obudowy kierownicy producent osadził specjalną zatoczkę do chowania przewodów wraz z organizerem. Pozwoli ona na sprawne zarządzanie kablami i ich uporządkowaną lokalizację. Znajdziemy w niej wyjście kabla USB służącego do fizycznego sparowania urządzeń, a także port zasilania oraz dwa porty do obsługi pedałów, oraz opcjonalnej, zewnętrznej skrzyni biegów, którą możemy dokupić osobno. Tuż przy zatoczce znajdują się dwa otwory na śrubki, umożliwiające podłączenie kierownicy do stelaża wyścigowego.

Chronić przed dziećmi, bo zabierają przyjemność rodzicom!

Tym samym przechodzimy do omówienia dołączonych do zestawu pedałów. Ich obudowa również została wykonana z całości z matowego tworzywa sztucznego. Podstawa konstrukcji została jednak nieco wydłużona i wyprofilowana, by zmieścić stopy użytkownika. Perforowana faktura pozwala na utrzymanie stopy we właściwej pozycji, bez zbędnego przemieszczania się. Nakładki, jak i podpórki zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Względem poprzednich modeli, producent zastosował tu nowy rodzaj tłoków przy pedale sprzęgła i hamulca. Działają one na zasadzie progresywnego zwiększania siły oporu, przez co odczucia z interakcji z nimi są bardzo bliskie tym podczas realnej jazdy. Spód obudowy został usiany gumowymi wstawkami, uniemożliwiającymi (przynajmniej w teorii) przesuwanie się panelu na śliskiej podłodze. Działa to dwojako i w tym momencie polecam ułożenie pedałów na dywanie. Producent chyba przewidział taki ruch, instalując w konstrukcji specjalne, plastikowe zębatki. Ich wysunięcie trzyma w mocnych ryzach pedały, co znacznie zwiększa przyjemność z użytkowania.

Rzecz jasna, również i w tym przypadku polecam gumowe podkładki podłogowe, niebywale pozytywnie wpływające na użytkowanie takich urządzeń, szczególnie przy dynamicznej, wirtualnej jeździe. PS: Jak posiadacie zwierzaka, warto od czasu do czasu zgarnąć sierść z obudowy, bo ta czyści dywan lepiej niż jakikolwiek robot sprzątający :)

Specyfikacja techniczna

Kierownica Pedały Funkcje - obrót do 900 stopni między skrajnymi pozycjami

- czujnik sterowania z efektem Halla

- mechanizm siłowego sprężenia zwrotnego z technologią TRUEFORCE

- zabezpieczenie przed przegrzewaniem - nieliniowy pedał hamulca Wykonanie - ramiona kierownicy (anodyzowane aluminium)

- pokrycie kierownicy (ręcznie szyta skóra)

- wałek przekładni kierowniczej (stal)

- łopatki do zmiany biegów (polerowana stal nierdzewna)

- zaciski mocujące (nylon wypełniony szkłem) - ramy i podpórki pedałów (stal walcowana na zimno)

- nakładki na pedały (polerowana stal nierdzewna)

- tuleje tłoków pedałów (termoplastyczny polioksymetylen - POM) Kompatybilność PC / Xbox / PS (inny model) PC / Xbox / PS (inny model) Wymiary 270 x 260 x 278 mm 167 x 428,5 x 311 mm Waga 2,25 kg (bez okablowania) 3,1 kg (bez okablowania)

Dedykowane oprogramowanie

Zestaw jaki otrzymujemy, uprawnia nas do natychmiastowego grania na komputerze PC lub konsoli nowej generacji. Wystarczy połączyć ze sobą urządzenia za pomocą dołączonych kabli. W przypadku konsoli ta wykryje nam urządzenie natychmiastowo. Podobnie jest w przypadku komputera PC z systemem Windows 10/11, choć do pełni szczęścia zostanie nam poprawna personalizacja urządzenia. By tego dokonać, należy zaopatrzyć się w dedykowane oprogramowanie Logitech G HUB.

Po jego zainstalowaniu i aktualizacji systemowej, jak i firmware możemy przystąpić do osobistej personalizacji. Aplikacja została podzielona na dwie zakładki. W pierwszej z nich użytkownik otrzyma możliwość ustawienia własnych skrótów, makr, a także funkcji systemowych. W drugiej zakładce mamy możliwość nieco głębszej konfiguracji czułości kierownicy, a także zakresu działania. W tym miejscu na chwilę się zatrzymamy.

Domyślnie kierownica posiada zakres działania ustawiony na maksymalną wartość 900 stopni. Jeśli chcemy wykorzystać kierownicę w grach rajdowo-wyścigowych, polecam zmniejszenie pola manewru do ~550, ~600 stopni. Umożliwi to łatwiejszy obrót kierownicy, a użytkownik nie namacha się jak kierowca ciężarówki. Tylko w przypadku takich gier jak Spintires, Euro Truck Simulator czy Snowrunner, ustawienie wartości maksymalnej, będzie zasadne.

Niczym zawodowy kierowca

Szybko okazało się, że granie na kierownicy na konsoli Xbox Series S w domowym zaciszu, przysporzyło sporo problemów. Największym przeciwnikiem okazał się tutaj blat kawowy o ściętych krawędziach, nienadający się na łatwy a co za tym idzie - wymagany montaż. Samo trzymanie kierownicy na blacie odpadało, gdyż dzięki implementacji funkcji TRUEFORCE, kierownica mogła "sama" odjechać z miejsca startu. Okazało się, że znalezienie alternatywy było wręcz pod d*** :) Tak gwoli ścisłości, pograć pograłem, ale jestem zdania, że do konsoli najlepiej pasuje dedykowany stelaż wyścigowy ... który być może kiedyś otrzymam na testy z nowszą wersją kierownicy.

Puszczając oczko w stronę kumatych kombinatorów domowego zaplecza dla graczy, przejdźmy do zabawy na poważniejszym stanowisku - do mojego centrum gier PC Master Race. W tym przypadku montaż był natychmiastowy. Biurko o grubości 2 cm, podkładka ochronna i zium, złożone. Podłączenie okablowania, szybka konfiguracja, uruchomienie wcześniej stworzonych profili i można grać w grę, którą zacząłem na konsoli.

Tu się trzymie mocno!

Do testów wybrałem kilka dostępnych gier samochodowych, skupiając się na domowej bibliotece oraz Xbox Game Pass na PC. Starałem się dobierać takie tytuły, które współpracować będą z nowymi technologiami TRUEFORCE. W tym przypadku był to GRID 2019 i WRC10, których osobiście nie trawię. Poza problemami związanymi z poprawnym rozpoznawaniem gier na PC, z funkcją renderowanych kinestetycznych i dotykowych sił sprężenia zwrotnego, zauważyłem także, małe problemy z odpowiednim dociskiem hamulców podczas grania. Tu także pomogła odpowiednia konfiguracja oprogramowania.

Na szczęście emulatory działają!

Po prawie tygodniu testów wiem na pewno, że Logitech G923 jest najlepszą kierownicą, z jaką miałem do tej pory na blogu do czynienia. To na pewno duża zasługa wysokiej jakości wykonania oraz co wręcz trzeba zaznaczyć - dedykowanego oprogramowania do personalizacji ustawień. Dzięki jednej aplikacji "która rządzi wszystkimi" możliwe jest proste ustawienie pod profile i wykorzystywanie ich przy kilku różnych urządzeniach. Podczas zabawy szybko doceniłem światełka LED na kierownicy, informujące mnie o obrotach silnika.

Amatorzy i Profesjonaliści uwielbiają kolorki!

Z technologii TRUEFORCE, tak mocno zachwalanej przez producenta, korzystałem może kilka razy. Dwa schowane wewnątrz obudowy silniczki elektryczne, świetnie naśladują dźwięki generowane przez silnik fizyczny gry, zachowania samochodu podczas jazdy, jak i mają znaczny wpływ na koło kierownicy. Dzięki temu sterowanie staje się bardzo realistyczne, ale i znacznie trudniejsze do opanowania. Przyspieszenie auta, nagłe hamowanie nad urwiskiem czy wzlot z hopka przy pełnej prędkości to w przypadku GRID'a bajka. Również wielkie brawa za implementację doskonałej haptyki w obręczy kierownicy, która drży, symuluje przeciążenia, a nawet natychmiastowo odbija w drugą stronę, zgodnie z tym, co dzieje się na ekranie monitora. Gdy dodamy do tego wszystkiego dźwięki odzwierciedlające silniki pojazdów, odczucia są zaprawdę niesamowite.

Podsumowując ... bestia!

To chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę spodobało mi się granie na kierownicy z pedałami. Do pełnego uradowania zabrakło mi nieco wygodniejszej skrzyni biegów, oferowanej przez producenta. Urządzenie to spełnia prawie całkowicie pokładane w nim nadzieje, ale nie można powiedzieć, że pozbawione jest wad. Na pewno muszę zaliczyć tu brak jakichkolwiek gumowych nóżek do kierownicy, co powodować może pewien dyskomfort podczas pierwszego montażu. Ogumowanie spodu pedałów również nie jest najlepszej jakości, choć tu się broni fajny system zaczepów na dywan. Nie zrozumcie mnie źle, bo przedstawione powyżej urządzenie jest naprawdę świetnej jakości, ale w tej cenie powinniśmy wymagać najwyższej jakości dopracowania, szczególnie tych najmniej rzucających się w oczy, elementów.

Psu już starczy, idziemy na spacer!

Największym problemem, z jakim może borykać się zainteresowany użytkownik, to dość wysoka cena zestawu. Na tę chwilę i tak jest ona znacznie zmniejszona, choć od premiery minął lekko ponad rok. W przypadku testowanej przeze mnie wersji na PC oraz konsole Microsoftu za Logitech G923 TRUEFORCE zapłacimy ~1400 zł* i tyle samo w przypadku PS4 / PS5 ~1400 zł*. Czy to dużo, czy to mało, każdy odpowie sobie sam. W moim odczuciu cena powinna być nieco niższa, biorąc pod uwagę pewne braki, choć kierownica z pedałami nadrabia te braki sporą ilością funkcji.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)