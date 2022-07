Logitech MX Mechanical Mini - mój bezprzewodowy towarzysz pracy [Recenzja] › @lordjahu › Logitech MX Mechanical Mini - mój bezprzewodowy towarzysz pracy [Recenzja] 05.07.2022 20:45

Na początku czerwca Logitech zaprezentował nowe produkty cenionej serii MX. Wśród nowości znalazły się dwa modele klawiatur bezprzewodowych; MX Mechanical z częścią numeryczną oraz MX Mechanical Mini, skierowaną dla entuzjastów mobilności, twórców i blogerów, którzy obejdą się brakiem dodatkowych klawiszy, kosztem znacznie skróconej szerokości urządzenia. Na testy otrzymałem klawiaturę pod układ Amerykański (QWERTY) o brązowych przełącznikach liniowych, sprężynujących.

Skromny, ale porządnie wykonany

Klawiatura została zapakowana w cienki papier (Certyfikat FSC), gdyż producent dąży do stanowczych rozwiązań ekologicznych, wypierając coraz więcej plastikowych opakowań i tworzyw sztucznych (chyba, że poddanych procesom przetwórczym). W zestawie znajdziemy kabel ładująco-zasilający z USB-A na USB-C, pakiecik instrukcji obsługi oraz odbiornik USB Logi Bolt. Ilość otrzymanych akcesoriów jest dość skromna, ale w zupełności wystarczająca do pracy. W kwestii jakości wykonania Logitech zaprezentował nam świetnie spasowaną obudowę.

Urządzenie zostało wykonane w 47% z materiałów pochodzących z recyklingu używanych produktów konsumenckich. Zastosowane tworzywo sztuczne jest bardzo wysokiej jakości o lekkim, szorstkim wykończeniu. Za to górna pokrywa klawiatury została wykonana z aluminium pozyskiwanego przy niskim śladzie węglowym (certyfikat Carbon Neutral). Obudowa jest zwarta a jej elementy fenomenalnie spasowane. Dzięki temu urządzenie jest bardzo odporne na wyginanie czy nieprzewidziane warunki zewnętrzne. Klawiatura nie jest jednak odporna na zachlapania, więc należy mieć to na uwadze.

Klawiatura Logitech MX Mechanical Mini posiada 85 klawiszy, w tym 20 funkcyjnych. W mojej wersji testowej znajdują się niskoprofilowe przełączniki mechaniczne, które w znaczący sposób przekładają się na większą przyjemność pisania. Na co dzień korzystam z rozwiązań biurowo-rozrywkowych z Logitech G915 TKL LIGHTSPEED Clicky, więc zauważam znaczące podobieństwo między tymi modelami. Pod względem wykonania, klawisze mają matową powierzchnię, a dwukolorowe nasadki ułatwiają orientację palców i utrzymanie płynności pracy. Dodatkowo możemy sterować podświetleniem klawiszy za pomocą wbudowanych funkcji.

Klawiatura została wyposażona w trzy rodzaje przełączników - brązowy spreżynujący, czerwony liniowy oraz niebieski z wyraźnym kliknięciem. Kupując ten produkt, należy wybrać odpowiednie do pracy przełączniki, względem preferencji ich zastosowania. Urządzenie to posiada podświetlaną klawiaturę białym światłem LED, możliwym do spersonalizowania w dedykowanej aplikacji producenta. Bez niej możliwe jest włączenie lub wyłączenie tej opcji, ewentualnie sterowanie natężeniem światła. Jednak producent poszedł o krok dalej, gdyż w nowej klawiaturze znajduje się czujnik zbliżeniowy, automatycznie uruchamiający podświetlenie klawiszy.

Górna belka klawiatury została zaopatrzona w zieloną diodę informacyjną (również CapsLock) oraz logo producenta. Patrząc na nią od tyłu, znajdziemy na niej suwak zasilania oraz port zasilający USB-C. Wewnątrz obudowy znajduje się zamontowane na stałe ogniwo o pojemności 500 mAh. Z klawiatury możemy korzystać bezprzewodowo lub klasycznie na przewodzie, za pomocą dołączonego do zestawu kabla lub zamiennika.

Na spodzie klawiatury znajdziemy dwie odginane nóżki zakończone gumą, uniemożliwiającą przesuwanie urządzenie po płaskich powierzchniach. Obie nóżki posiadają tylko podstawową regulację wysokości, zwiększając kąt o 8 stopni.

Specyfikacja techniczna

Łączność Bluetooth Low Energy

Logi Bolt

USB-C Zasięg bezprzewodowy do 10 m Funkcje dodatkowe Easy-Switch do 3 urządzeń Opcjonalne oprogramowanie Logi Options+ Kompatybilność Windows 10+

macOS 10.15+

iOS 14+

iPadOS 14+

Linux

ChromeOS

Android Akumulator 500 mAh Czas pracy 10 miesięcy bez podświetlenia

15 dni pracy z podświetleniem Wymiary 26,10 x 312,60 x 131,55 mm Waga 612 g

Opcjonalne oprogramowanie

Wyjmując klawiaturę z pudełka, powinniśmy posiadać około 50% wydajności akumulatora. Taki stan naładowania uprawnia nas do wydajnej pracy przez kilka lub kilkadziesiąt dni, względem wybranego sposobu podświetlania klawiszy. W kwestii łączności możemy wybrać wariant bezprzewodowy za pomocą odbiornika Logi Bolt lub Bluetooth. Opcjonalnie klawiatura działa także klasycznie po kablu. By jednak uzyskać dostęp do większej palety opcji personalizacyjnych urządzenia, będziemy musieli - chociaż na początku, pobrać dedykowane oprogramowanie producenta Logitech Options+.

Logitech Options+ to ulepszone oprogramowanie producenta względem podstawowej wersji Logitech Options, obsługującej starsze urządzenia z serii. W nowej odsłonie programu możemy szerzej zarządzać podłączonymi urządzeniami, a także skorzystać z profili personalnych, zachowując w ten sposób choćby ustawienia w chmurze. W panelu głównym uzyskamy dostęp do podłączonych urządzeń oraz sprawdzimy ich status, oraz stan akumulatora.

Program podzielony na cztery segmenty zarządcze - klawisze, podświetlenie, Easy-Switch oraz Ustawienia. W pierwszej zakładce możemy przypisać do 16 klawiszy funkcje dodatkowe lub dedykowane programy, uruchamiając je ze skrótów lub tworząc spersonalizowane makra. Zakładka kolejna umożliwia sterowanie jasnością czy trybami animacji podświetlenia. W przypadku chęci zmiany natężenia siły podświetlenia, możemy samodzielnie dokonać tego za pomocą odpowiednich klawiszy na klawiaturze.

Dwie ostatnie zakładki umożliwiają zarządzanie sparowanymi ze sobą urządzeniami w technologii Easy-Switch. Klawiatura MX Mechanical Mini umożliwia sparowanie do trzech urządzeń jednocześnie i przełączanie się między nimi w prosty oraz bardzo intuicyjny sposób. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy posiadamy na wyposażeniu myszkę również obsługującą taki standard. Personalizując urządzenie nie możemy zapomnieć o ustawieniach, w których otrzymamy dostęp do suwaków powiadomień lub skorzystamy z automatycznej aktualizacji oprogramowania układowego.

Realny czas pracy

Względem tego, co widnieje w specyfikacji na stronie producenta, możemy przeczytać o bardzo długim czasie pracy na ładowaniu akumulatorowym (500 mAh). Czas może ulec drastycznemu zmniejszeniu, gdy zdecydujemy się na korzystanie z podświetlenia. Wedle moich wyników, przy ustawieniu stałego podświetlenia z minimalną jasnością oraz przy uruchomionym czujniku zbliżeniowym, uzyskałem raz 13 a za drugim razem 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Moim zdaniem wynik podany przez producenta jest wynikiem maksymalnym, do którego bardzo trudno będzie dobić.

Z drugiej strony natomiast, biorąc pod uwagę wyliczenia procentowe w oprogramowaniu układowym, czas pracy do 10 miesięcy ciągłego działania, jest jak najbardziej możliwy do uzyskania. W mojej gamingowej klawiaturze (G915 TKL) posiadam tej samej klasy wbudowany akumulator, ale nie działający w trybie oszczędnego przekazywania energii. Do tego dochodzi nowej klasy, energooszczędny odbiornik USB Logi Bolt.

Wysoka półka w wysokiej cenie

Jak przystało na markę Logitech, seria topowych urządzeń MX Master, skierowanych dla mobilnych twórców oraz pracowników biurowych, którzy nie zapłaczą za częścią numeryczną na klawiaturze, do najtańszych nie należy. Szczególnie najnowsze rozwiązania technologiczne mają na start bardzo zawyżoną cenę, która mimo ekologicznych rozwiązań, będzie stanowczo zniechęcać aniżeli zachęcać do zakupu. W przypadku wariantu z częścią numeryczną cena produktu i tak przewyższa ten model prawie o stówkę, więc jeszcze ciężej będzie nam przyjąć do wiadomości, że tytułowy Logitech MX Mechanical Mini na brązowych przełącznikach został wyceniony na około ~680 zł*. To dość wygórowana cena jak na klasę tego urządzenia, ale jestem pewien, że po produkt ten sięgną wielbiciele marki oraz poszukiwacze technologicznych rozwiązań ekologicznych, a zdecydowana większość poczeka na sporą obniżkę.

W moim odczuciu to bardzo dobrze wykonana klawiatura bezprzewodowa z dużą ilością przydatnych funkcji i rozwiązań. Wbudowany akumulator sporo wytrzyma dynamicznej pracy biurowej jak i korzystania z uruchomionego podświetlenia. Brak części numerycznej stwarza nieco problemów przy pracy rachunkowej, ale od tego jest klasyczny MX Mechanical. W recenzowanej klawiaturze zabrakło mi tylko jednej rzeczy - schowka na odbiornik USB. Ten z łatwością można by było wcisnąć między obudowę a składane nóżki. No ale cóż, technologia bywa kapryśna :(

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)