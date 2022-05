Podkładka chłodząca z wiatraczkiem RGB, który zasłonimy ... laptopem [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Podkładka chłodząca z wiatraczkiem RGB, który zasłonimy ... laptopem [Recenzja] 25.05.2022 20:39

Poza domem robi się coraz cieplej, wiosna powoli się kończy, a gorące lato zbliża się nieubłaganie. Jestem pewny, że czeka nas podobny skwar co w latach wcześniejszych, a nawet gorętsze dni i noce. Każdy wie, że elektronika użytkowa, szczególnie ta, na której pracujemy, bardzo źle znosi wysokie temperatury. Co prawda mamy do dyspozycji różne maszyny schładzające, wydajne wentylatory lub w przypadku komputerów mobilnych - podkładki chłodzące. O jednej z nich chciałbym dziś wam napisać.

Kilka tygodni temu otrzymałem na testy nową podkładkę chłodzącą, polskiej marki Genesis. Mimo iż takich podkładek znajdziemy w sklepach z elektroniką na pęczki, to nowa konstrukcja producenta akcesoriów dla graczy, na pewno zaciekawi odbiorców możliwościami personalizacji kąta nachylenia, podwyższenia konstrukcji i sterowania trzema poziomami chłodzenia. Model Genesis Oxid 850 RGB jak sama nazwa wskazuje, został wyposażony w kolorowe podświetlenie, które tym razem podświetla tylko środkową część wiatraka. W poniższej recenzji dowiecie się o wyposażeniu zestawu, specyfikacji oraz wrażeniach z użytkowania.

Podstawka chłodząca dla każdego

Producent określa swoje produkty jako akcesoria skierowane stricte dla graczy. Świadczą o tym futurystyczne kształty obudów a przede wszystkim urozmaicone kolory, które od jakiegoś czasu nachalnie wpycha się w każdą elektronikę, określaną sprzętem dla graczy. Dzisiejsze urządzenie należy właśnie do takiej serii elektroniki, ale przez pewien szczegół możliwy do zamaskowania, staje się bardzo przydatnym i nierzucającym się w oczy produktem.

W skład zestawu wchodzi instrukcja obsługi wyjaśniająca najważniejsze funkcje produktu oraz zwykły kabel zasilający USB-USB. Podkładka chłodząca została wykonana z tworzywa sztucznego ABS oraz części metalowych. Jej konstrukcja składa się z czterech elementów, połączonych ze sobą zaczepami i uchwytami. Należą do nich dwie wysuwane nóżki oraz dwie podstawki - jedna służąca jako podstawa, druga w pełni regulowana. Taki zabieg daje pewną możliwość regulacji nie tylko pod względem wysokości, ale też kąta nachylenia laptopa.

Może zacznijmy od dołu. Na spodzie urządzenia znajdują się cztery ogumowane nóżki, umożliwiające ułożenie podkładki na śliskiej powierzchni. Uniemożliwiają one przesuwanie konstrukcji podczas dynamicznej pracy na laptopie. Poza tym producent umożliwił wysunięcie i pewne zamocowanie dwóch nóżek, podnoszących tym samym wysokość podkładki o dodatkowe 7,2 cm. Również i one posiadają zamocowane gumowe nasadki.

Tuż nad nimi znajduje się plastikowa podstawa i przytwierdzona do niej na zawiasach część, na której opierać się będzie nasz laptop. Umożliwia ona sześciostopniową regulację kąta nachylenia za pomocą zamontowanego z tyłu obudowy metalowego wspornika. Maksymalny kąt, jaki możemy uzyskać to 40 stopni. Na lewej krawędzi obudowy znajdują się dwa porty USB 2.0, działające jako dodatkowy HUB. Do jednego z nich podłączamy zasilanie z laptopa i uzyskujemy tym samym dostęp do kolejnego portu. W ten sposób nie tracimy portów w komputerze ... przynajmniej tyle w teorii, gdyż port USB 2.0 nie zastąpi nam portów 3.0 wzwyż.

Pośrodku głównej podstawy znajduje się główny wentylator 140 mm. W każdym z rogów urządzenia producent zainstalował dodatkowe cztery wiatraczki 60 mm każdy. Taki zestaw umożliwia przepływ powietrza na poziomie 70 CFM. Szczytowa prędkość obrotowa wynosi 2500 RPM. Środkowy wentylator posiada stałe podświetlenie RGB w tęczowej animacji, której nie możemy w żaden sposób kontrolować, zmieniać jej kolory czy tryby podświetlenia.

Wokoło wentylatorów znajduje się twarda, metalowa siateczka ułatwiająca przepływ powietrza i naturalnie chłodząca pracujący laptop. Nieco poniżej, na dolnej krawędzi obudowy znajduje się przycisk z trójstopniową regulacją prędkości obrotowej. Tuż pod przyciskiem znajdują się trzy niebieskie diody, informujące o wybranym trybie obrotu. Po prawej i po lewej stronie od przycisku znajdują się wysuwane ograniczniki pokryte gumą, pozwalające trzymać w ryzach laptopa. Ich mocowanie jest bardzo sztywne i powinno wytrzymać ciężar najcięższych laptopów. Sama podstawka została zaprojektowana dla laptopów do 17,3 cala.

Specyfikacja techniczna

Maksymalny rozmiar laptopa 17,3 cale Prędkość obrotowa od 1100 do 2500 RPM Przepływ powietrza od 70 do 70 CFM Liczba wentylatorów 4x 60 mm

1x 140 mm Regulacja kąta nachylenia 6 poziomów Typ łożyska Sleeve Zasilanie USB (5V) Poziom hałasu 56 dB Wymiary 400 x 270 x 35 mm Waga 1400 g

Użytkowanie w praktyce

Bardzo trudno jest odpowiednio wyrazić słowami wrażenia z użytkowania takiego sprzętu, gdyż wiele zależy od sposobu eksploatacji i osiąganych temperatur laptopa w stresie. W moim przypadku korzystałem z domowego Acer Swift 3 (AMD), na którym może nie spędzam zbyt długiego czasu na graniu, ale służy mi on głównie do pracy i montażu filmów poza domem. W szczytowych momentach wzmożonej pracy na kilku ścieżkach filmowych w 4K lub renderu kilkuminutowego filmu, jego podstawa potrafi się bardzo nagrzać. Temperatura może wtedy wzrosnąć nawet do ~68 stopni, co jest mocno uciążliwe i odczuwalne, nawet gdy korzystam ze zwykłych podstawek chłodzących (bez wentylatorów).

Podczas tych kilku tygodni testów miałem możliwość sprawdzenia, jak taka podkładka przyczyni się do schłodzenia nagrzewającego się laptopa. Jak można się spodziewać, za dużych cudów nie było, ale ostatecznie przy najwyższych obrotach spokojnie osiągałem temperaturę pracy na poziomie ~59 stopni, co i tak uważam za spory postęp. Poza aspektami chłodzącymi podstawka pozwalała mi także na wygodną i w miarę ergonomiczną pracę, choć w takim wypadku musiałem podpinać zewnętrzną klawiaturę. Podkładka się nie chybotała, ale mam jeszcze naleciałości z pisania na mechanicznej maszynie do pisania w tej pozycji i jakoś nie mogę się po tym przyzwyczaić.

Nie jestem pewny czy taka była intencja twórców, czy może nie było to zamierzone zagranie, ale moim zdaniem zastosowanie w tym przypadku podświetlenia na środkowym wiatraku było zbyteczne. Tzw. przyrost formy nad treścią. Dlaczego? Gdyż jak położymy na podkładce laptopa, nie ujrzymy żadnego koloru czy animacji. Sprawdziłem to wielokrotnie w ciemnym pomieszczeniu i oferowana moc podświetlenia jest znikoma. Musielibyśmy za każdym razem zaglądać za obudowę, by dostrzec drobne elementy podświetlenia. Równie dobrze producent mógł wydać samą podkładkę bez oznaczenia RGB ... wyszłoby na to samo.

Mimo wszystko jestem zadowolony z pracy, jak i wytrzymałości konstrukcji. Podczas okresu testów nie miałem żadnych przypadłości z wadliwością konstrukcji, chybotaniem się na boki czy błędnym działaniem wentylatorów. Spodobała mi się praca, jak i zabawa na dodatkowym podwyższeniu, ale tylko za sprawą myszki i klawiatury bezprzewodowej.

Podsumowanie

Podkładka chłodząca Genesis Oxid 850 RGB to kolejne z akcesoriów skierowanych dla graczy komputerowych, a raczej tych grających na komputerach mobilnych. Nie wiadomo czemu producent wyposażył środkowy wentylator w podświetlenie RGB, skoro kładąc na nim laptopa, całkowicie go zakrywamy. Mimo wszystko podkładka działa bardzo cicho i świetnie schładza laptopa, dzięki któremu osiągniemy lepsze temperatury lub wydajniejszą pracę w programach graficznych.

Gdyby przymknąć oko na niepotrzebną funkcję podświetlenia, cena za podkładkę chłodzącą byłaby dość interesująca, ale w tym wypadku jest po prostu przesadzona. Oxid 850 RGB został wyceniony na ~199 zł*. Jest to na pewno łakomy kąsek dla wiernych fanów marki, choć w moim odczuciu niepotrzebnie wyposażony w podświetlenie.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)