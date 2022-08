OUKITEL C31 trafia do sprzedaży › @luqass › OUKITEL C31 trafia do sprzedaży 03.08.2022 11:55

OUKITEL wprowadził właśnie na rynek swój najnowszy model C31. C31 to przystępny cenowo smartfon o lekkim designie który wyposażono w dużą baterią 5150 mAh, spory wyświetlacz o przekątnej 6,517 cala i aparat o rozdzielczości 13 MP. Całość działa na systemie Android 12 a kupić go będzie można już za 69,99 USD. Promocyjna cena obowiązywać jednak będzie tylko podczas globalnej premierowej wyprzedaży (8 sierpnia – 12 sierpnia) na AliExpress.

C31 jest dostępny jest w trzech kolorach i ma bardzo przyjemne wymiary, jego grubość to zaledwie 9,5 mm a waga 207 g. Jest to więc lekki i kompaktowy model z który wygodnie będzie leżał w dłoni.

Bateria w C31 o pojemności 5150 mAh ma według deklaracji producenta pozwolić na 50 godzin rozmów, 60 godzin słuchania muzyki i aż 520 godzin w trybie czuwania. Jak widać akumulator C31 spokojnie zapewni odpowiednio długi czas pracy na jednym ładowaniu nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Aparat główny w C31 ma 13MP. Nie za wiele, ale dzięki dobrze zaprojektowanym trybom (Pro, Bokeh, nocny itp.) ma pozwolić na robienie ładnych i ostrych zdjęć w różnych sceneriach. Z przodu telefonu mamy jeszcze aparat do selfie z matrycą 5 MP.

Ekran C31 na przekątną 6,517 cala. Jego rozdzielczość to 720*1600 a proporcje 20:9. Wyświetlacz C31 pozwala cieszyć się ostrym i wyraźnym obrazem pod różnymi kątami.

Jeśli chodzi o specyfikację, to C31 napędza układ MediaTek Helio A22, budżetowy procesor który powinien jednak za te pieniądze zapewnić niezłą wydajność w codziennych zastosowaniach. Co zaś się tyczy pamięci RAM, to w C31 znajdziemy 3 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci ROM z możliwością jej rozszerzenia do 256 GB karty microSD.