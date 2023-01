HAYLOU PurFree Buds — bezpieczne słuchawki dla aktywnych @wojtekadams HAYLOU PurFree Buds — bezpieczne słuchawki dla aktywnych 05.01.2023 22:43

Już kilkakrotnie na blogu wspominałem, że głównym moim środkiem transportu jest rower lub elektryczna hulajnoga. To dzięki nim jestem w stanie dotrzeć do pracy w niecałe 20 minut, wybierając auto wydłużam ten czas o mniej więcej połowę. Tak, miasto w którym mieszkam nie sprzyja kierowcom, wręcz utrudnia im życie.

Jadąc na rowerze bądź hulajnodze zawsze mam ze sobą słuchawki. Lubę w drodze posłuchać podkastów lub po prostu muzyki. Jednak zdaję sobie sprawę, że odcięcie się od dźwięków otoczenia nie jest rozważne, dlatego od lat używam słuchawek wykorzystujące przewodnictwo kostne, aby pozostawić moje uszy odsłonięte. Uważam, że to rozwiązanie jest świetne, ale ma też swoje wady. Jedną z nich jest konstrukcja słuchawek. Przetworniki znajdują się na jednym pałąku, który "oplata" głowę. Taka budowa uniemożliwia wygodne noszenie słuchawek na przykład w bluzie z kapturem lub w zimowych łachmanach.

Haylou swoimi PurFree Buds proponuje alternatywę dla przewodnictwa kostnego. Ów model również pozostawia ucho odsłonięte.

Dzięki zastosowaniu "zaczepów" przetwornik osadza się na części górnej małżowiny usznej, tym samym nie blokując przewodu słuchowego. Dodatkowo słuchawki są odporne na pot i brud. Świadczy o tym stopień ochrony IP55. Część z przetwornikiem wykonana jest z tworzywa sztucznego, która łączy się z silikonową otuliną tytanowych zaczepów. Każda z słuchawek została wyposażona w fizyczny przycisk, diodę informującą o stanie pracy i mikrofon. Dlatego też dzięki technologii Dual Connect można używać obydwu słuchawek niezależnie lub w parze.

Zastosowane przetworniki w PurFree Buds mają średnicę 16,2 mm. Jakość wybrzmiewającego z nich dźwięku nie jest powalająca: płaski bas i dominująca średnica nad piskliwą górą. Oczywiście musimy wziąć poprawkę na to, iż głośniczki nie znajdują się bezpośrednio przy kanale przewodu słuchowego. Producent informuje w tekstach marketingowych, że słuchawki mają funkcję eliminowania wycieku dźwięku, aby do osób postronnych głos z PurFree Buds nie docierał. Jednak nie ma co się oszukiwać, dźwięk po prostu cieknie na zewnątrz. W końcu nie da się oszukać natury.

Co więcej, wbudowane mikrofony słuchawek zapewniają wyraźny dźwięk podczas połączeń telefonicznych o ile przebywamy w sprzyjającym środowisku. Wiatr może skutecznie obniżyć komfort rozmowy, jak i nawet samego słuchania muzyki.



Do połączenia z telefonem PurFree Buds wykorzystują Bluetooth w wersji 5.2 i wspiera dwa rodzaje kodeków podstawowy SBC i bardziej oczekiwany aptX, który poza lepszą jakością dźwięku oferuje również minimalne opóźnienie.

Dużym plusem słuchawek jest czas pracy na baterii. PurFree Buds potrafią wytrzymać do 5-7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. A dzięki etui możemy je naładować aż trzykrotnie.

Pozostaje pytanie: Dla kogo są Haylou PurFree Buds? Ja widziałbym je raczej na siłowni lub dla ludzi, którzy uprawiają Jogging. Dla rowerzystów nadal bardziej rozsądnym rozwiązaniem będą słuchawki wykorzystujące przewodnictwo kostne jak chociażby Shokz OpenRun lub Haylou PurFree.

Jeszcze przez 6 dni trwa promocja, wykorzystując kod PLOW01, cena słuchawek jest obniżana o 30$.