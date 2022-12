Haylou Solar Plus — zegarek na każdą rękę i kieszeń. Recenzja @wojtekadams Haylou Solar Plus — zegarek na każdą rękę i kieszeń. Recenzja 12.12.2022 12:20

Na początku ubiegłego roku miałem okazję testować zegarek Solar, który był jednym z pierwszych produktów Haylou dostarczonych na globalny rynek. Teraz oczywiście w portfolio ogólnodostępnych gadżetów jest dużo więcej. W tym miesiącu producent zaproponował odświeżony model Solar, czyli Haylou Solar Plus (RT3).

Solar Plus w porównaniu z protoplastą, poza unowocześnionym wyglądem, oferuje również większy i lepszy wyświetlacz AMOLED, a także pomiar stresu i saturacji krwi. W opakowaniu, jak poprzednio, znajdziemy przewód do naładowania gadżetu i trochę makulatury.

Minimalistyczny design projektu został nadal utrzymany. Okrągła koperta została pozbawiona aluminiowej obwoluty na rzecz większego ekranu z zaoblonymi krawędziami. Na prawym boku ulokowano dwa fizyczne przyciski służące między innymi do odblokowania ekranu i przełączania się między trybami aktywności. Zastosowany ekran to AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466x466 piksel. Wyświetlacz jest bardzo jasny i ostry, dzięki czemu prezentowane na nim informacje są czytelne.

Na spodzie oczywiście znalazł się szereg czujników i piny do naładowania baterii (280 mAh) w Solar Plus, która bez problemu wystarcza na cały tydzień pracy, nawet jeśli mamy uruchomiony ciągły pomiar pulsu. Haylou Solar Plus, podobnie jak model poprzedni, wykorzystuje pasek o standardowej szerokości 22 mm i jest silikonowy i dość mocno zbiera farfocle ;)

Zegarek waży około 49 gramów, średnica tarczy to 45 mm i 10,1 mm grubości. Oczywiście, jako zegarek przeznaczony do codziennego użytku musi spełniać normę IP68, która gwarantuje odporność na większe zachlapania, dlatego też uprawianie sportu z nim w deszczowe dni jest niestraszne. Jednak warto pamiętać, że w Solar Plus nie możemy pływać ani chodzić na saunę.

Jak w przypadku większości smart zegarków i opasek, tak i tutaj mam do doinstalowania na swoim telefonie aplikację, bez której ów gadżety są po prostu bezużyteczne. Tak więc Solar Plus wymaga Haylou Fun, którą możemy znaleźć zarówno w Google Play, jak i App Store od Apple. Interfejs Haylou Fun jest bardzo intuicyjny, nieodbiegający jakością od konkurencji. Dostępny jest również w języku polskim. Na stronie głównej znajdziemy wszystkie informacje o naszym zegarku. Również w aplikacji możemy skonfigurować Solar Plus: wybrać tarczę, ustawić synchronizację pogody, budzik, czy umożliwić przeprowadzanie rozmów telefonicznych z poziomu zegarka.

Haylou Solar Plus posiada większość funkcji dzisiejszych inteligentnych zegarków. Monitoruje nasze tętno, sen, poziom tlenu we krwi i stresu. Dodatkowo sprawdzimy za jego pomocą pogodę, czy ostatnie przychodzące powiadamia. Dużym plusem tego modelu jest możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych bezpośrednio z niego. Opcja bardzo wygodna podczas ćwiczeń, gdy telefonu nie mamy pod ręką — funkcja ta zadziała tylko wtedy, gdy Solar Plus ma aktywne połączenie Bluetooth z naszym smartfonem.

Jeśli chodzi o fitness, to w pamięci zegarka zostało predefiniowanych ponad 100 różnych aktywności sportowych. Jest to imponująca liczba, jednak Solar Plus nie posiada wbudowanego GPS-u, a co za tym idzie, musimy mieć przy sobie telefon, aby śledzić przebytą drogę na przykład podczas biegania.

Solar Plus to godny następca dla dwuletniego już Haylou Solar Watch. Producent, dostarczając nowy model, wyeliminowano większość wad poprzednika. Jednak, chcąc zachować atrakcyjną cenę (poniżej 50$), ponownie zrezygnowano z GPS-u, który jest "must-have" uprawiających aktywny tryb życia.