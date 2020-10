AMD chce zostać molochem jak Intel? WSJ: Trwają rozmowy o przejęciu potentata FPGA

Udostępnij:

AMD zmierza do przejęcia jednego z największych producentów FPGA, spółki Xilinx – donosi Wall Street Journal. Negocjacje są ponoć na ostatniej prostej.

Xilinx jest w chwili obecnej największym obok Intela producentem układów FPGA. Intensywnie współpracuje m.in. z branżą motoryzacyjną, w tym Subaru i Continentalem. Oferuje też akceleratory dla centrów danych, znane jako Alveo, makroskalowe procesory sygnałowe oraz komponenty sieciowe, również dla sieci 5G.

Niejako więc wpisuje się w lukę, która oddziela AMD od uważanego za bezpośrednio konkurencyjnego Intela. I dlatego też, jak twierdzi WSJ, pojawił się pomysł przejęcia.

Gdyby tak się faktycznie stało, to będzie to jedna z największych transakcji na rynku technologicznym w ostatnim czasie. Kapitalizacja giełdowa Xilinx to obecnie około 26 mld dol., a wartość spółki szacuje się na ponad 30 mld dol. Szacowany przychód na rok 2020 wynosi 3,16 mld.

Zauważalnie mniej niż chociażby 40 mld dol., które wyłożyła Nvidia za ARM, ale w dalszym ciągu mówimy o ścisłej czołówce. Tym bardziej, że Xilinx ma ogromne znaczenie strategiczne. Jak już zostało zauważone, pozwoli wprowadzić AMD na nieznane dotąd rynki. Obawy budzić może jedynie coraz większa konsolidacja rynku technologicznego.