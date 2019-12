AMD czy Nvidia – nie ma znaczenia. Karty graficzne w 2020 roku będą drożeć

Udostępnij:

Karty graficzne zdecydowanie nie należą do najtańszych komponentów, a ponoć w 2020 roku będzie pod tym względem jeszcze gorzej. Wszystko z uwagi na drożejące pamięci.

Jak podaje DigiTimes, powołując się na DRAMeXchange, zawirowania wynikają z szybkiego wzrostu zapotrzebowania na moduły GDDR6. Korzysta z nich większość kart bieżącej generacji, bez względu na to, czy pochodzą od AMD czy Nvidii.

Do tego na horyzoncie są już kolejne modele z GDDR6, takie jak Radeon RX 5600 XT czy GeForce RTX 2080 Ti Super, a przecież nie można zapominać także o przyszłych konsolach.

Według aktualnych informacji, zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X też zaoferują GDDR6

Analitycy spodziewają się, że cena pojedynczego modułu GDDR6 w hurcie może wzrosnąć o nawet 5 proc. To wbrew pozorom nie tak mało, jak mogłoby się wydawać.

Z danych ujawnionych przez TechSpot wynika z kolei, że Nvidia płaci Micronowi, dostawcy pamięci GDDR6, dokładnie 11,69 dol. za 1 GB. Po podwyżkach byłoby to 12,27 dol. Tymczasem dzisiejsze karty mają od kilku do nawet kilkunastu gigabajtów VRAM, a marża i prowizje dla pośredników w łańcuchu dostaw rosną proporcjonalnie do kosztów produkcji.

Wniosek? Jeśli prognozy się sprawdzą, to za karty graficzne w roku 2020 zapłacimy o co najmniej kilkadziesiąt złotych więcej, a przynajmniej raczej nie ma co liczyć na spektakularne obniżki tytułem naturalnego wzrostu uzysku w fabrykach. Te tylko skompensują rosnące ceny DRAM.