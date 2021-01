AMD wyprzedził Intel po raz pierwszy od 15 lat w udziałach na pecetowym rynku

Udostępnij:

Przewaga trwała krótko, ale była historyczna - bowiem przez ostatnie lata to AMD oglądało plecy Intela. W końcu udało się jednak zakończyć dominację. Przynajmniej na moment.

Z danych PassMark Software wynikało, że 4 stycznia udziały procesorów AMD wynosiły 50,8 proc., podczas gdy Intel obecny był na 49,2 proc. maszynach z Windowsem.

PassMark Software

W kolejnych dniach udało się zmienić te proporcje, ale symboliczna dominacja niebieskich została zakończona. Po raz ostatni AMD na czele było w pierwszym kwartale 2006 roku, z udziałem wynoszącym prawie 54 proc.

Przez lata Intel miał niemalże monopol, oddając konkurencji co najwyżej 20 proc. rynku - tak było jeszcze w 2016 roku. Nawet jeśli teraz sytuacja się waha, to i tak pokazuje to, jakie straty udało się nadrobić AMD.

Na pewno sytuacją nie jest zdziwiony Linus Torvalds. Ojciec Linuksa stwierdził niedawno, że "Intel jest dla niego martwy", chyba że "na poważnie ogarną swoje g...o".