Affinity Suite za darmo na 90 dni, czyli propozycja dla twórców na czas kwarantanny

Udostępnij:

Firma Affinity jako kolejna wyciąga rękę do twórców i na czas kwarantanny związanej z koronawirusem proponuje specjalną ofertę na programy wchodzące w skład pakietu Affinity Studio. Aplikacje są w efekcie dostępne przez 90 dni za darmo, ale to tylko jedna z przygotowanych promocji.

Ponadto twórcy przygotowali rabat w wysokości 50 proc. dla tych, którzy chcą kupić pełne wersje programów na Windowsa, macOS-a oraz iPada. Do tego pojawia się zobowiązanie, w ramach którego w ciągu najbliższych trzech miesięcy firma wyda równowartość swojego rocznego budżetu, by zapewnić dodatkową pracę freelancerom.

Darmowy okres próbny i zniżki są aktywne do 20 kwietnia, jednak nie wyklucza się, że oferta zostanie z czasem wydłużona. "Wiemy, że nie ratujemy tym świata, ale mamy nadzieję, że te środki zapewnią przynajmniej pewną formę ulgi tym, którzy jej potrzebują. Przejdziemy przez to razem…" – czytamy w informacji na stronie internetowej.

Aplikacje wchodzące w skład pakietu to Affinity Photo do edycji zdjęć, Affinity Publisher stanowiący konkurencję dla Adobe InDesign oraz Affinity Designer do tworzenia grafiki wektorowej.

Opisywane programy można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania. Dostępne są: • Affinity Photo na Windowsa oraz macOS-a, • Affinity Publisher na Windowsa oraz macOS-a, • Affinity Designer na Windowsa oraz macOS-a.