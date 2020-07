Akumulatory litowo-jonowe będą bezpieczniejsze i bardziej wydajne. Przełomowe odkrycie naukowców

Udostępnij:

Naukowcy opracowali nową powłokę, którą można pokryć katody akumulatorów litowo-jonowych. Dzięki niej ogniwa maja być bardziej wydajne i zdolne do obsługi wyższych napięć, a co za tym idzie – bezpieczniejsze. Powłoka to polimer o skrótowej nazwie PEDOT, a badania nad nim trwały aż trzy lata.

Powłoka PEDOT została opracowana przez naukowców z Argonne National Laboratory z Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych oraz z Hongkong University of Science and Technology. To przełom w dziedzinie rozwoju akumulatorów litowo-jonowych, a istotą jest wyjątkowo skuteczne zabezpieczenie katody.

Akumulatory stworzone w nowej technologii pozwoliłyby wydłużyć żywotność smartfonów czy laptopów oraz zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych, a docelowo – zmienić nasze życie. Wadą dotychczasowej technologii, stosowanej od ponad 15 lat, jest podatność na wysokie napięcie i temperaturę. Powlekanie katod nowym polimerem eliminuje ten problem, a dodatkowo ułatwia transport jonów litu i elektronów z i do katody. Pozwala to zwiększyć energię akumulatora.

Jak podają naukowcy, obecnie napięcie jednego ogniwa w akumulatorach litowo-jonowych może wynosić 4,2 V. Powłoka PEDOT pozwala je zwiększyć do poziomu 4,6 V. Dzięki temu koszt produkcji akumulatora o danej pojemności mógłby zostać w przyszłości zredukowany. Na razie nie wiadomo czy i kiedy opisywana technologia mogłaby wejść do produkcji, a docelowo pojawić się w urządzeniach elektronicznych codziennego użytku.