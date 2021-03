Alfa Romeo Giulia: Nowy system info-rozrywki, audio Harman Kardon i systemy wsparcia i ochrony

Udostępnij:

Włoscy producenci nigdy nie przywiązywali wielkiej uwagi do nowoczesnych rozwiązań technicznych, gadżetów i systemów wsparcia oraz ochrony. W tej dziedzinie prym wiodą zdecydowanie marki niemieckie, ale Alfa Romeo przy okazji ostatniego liftingu modelu Giulia pokazała, że potrafi zrobić auto nie tylko piękne, ale i bogato wyposażone w systemy ochrony i wsparcia.

Nowy system info-rozrywki

Po liftingu Alfa Romeo Giulia doczekała się unowocześnionego systemu info-rozrywki, który wreszcie nadąża za konkurencją. Więcej. Obsługa stała się naprawdę wygodna, intuicyjna, a zastosowany interfejs bardzo przyjazny i miły dla oka. Mogę pokusić się o stwierdzenie, że korzystało mi się z niego lepiej niż np. z rozwiązań MINI, BMW czy nowych systemów z Grupy Volkswagena np. w Seacie Leonie.

Po pierwsze, całym menu możemy sterować za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 8,8 cala (już w standardzie) lub pokrętła na konsoli centralnej. I jedno i drugie rozwiązanie się sprawdza. Dotykowo wybierzemy trasę i wpiszemy adres na postoju, w trasie natomiast lepiej sprawdzi się pokrętło pod ręką. Poza tym kolejność widżetów (tak nazywa je Alfa) lub kafelków możemy dowolnie dostosowywać, dzięki czemu na pierwszym ekranie będziemy mieć skróty do nawigacji, komputera pokładowego lub telefonu, na kolejnych do radia, ustawień itp. Jest to naprawdę wygodne i banalne w obsłudze. Wystarczy raz ustawić i zapomnieć.

Po wybraniu konkretnego widżetu, przycisk obok pokrętła odpowiada za opcje z nim związane. Poza tym niektóre widżety mają kilka ekranów do wyboru, dzięki czemu np. zamiast mapy możemy wyświetlić kompas itp. Nie dość, że wszystko jest bardzo czytelne, to na dodatek proste w obsłudze. Mam jedynie trochę uwag do prędkości działania – wszystko mogłoby się odbywać trochę szybciej, płynniej, choć nie zdarzyło mi się, aby system poważnie się zawiesił lub zwolnił. Oczywiście jest również wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay. Co prawda połączenie odbywa się przewodowo, ale jest stabilne i bezproblemowe.

Audio Harman Kardon

Giulia może być wyposażona w system audio Harman Kardon Sound Theatre o mocy 900 watów, który składa się z 14 głośników (w tym subwoofer), podłączonych do 12-kanałowego wzmacniacza. Jak to brzmi? Muszę przyznać, że po marce, ilości głośników i mocy spodziewałem się nieco więcej. Dźwięk owszem, jest mocny i jeśli ktoś nie ma wygórowanych wymagań z pewnością będzie zadowolony, ale myślę, że Harman Kardon we współpracy z Alfą Romeo mogli wszystko zrobić o wiele lepiej.

Przy standardowych ustawieniach dźwięk jest płaski, przeciętnie angażujący i mało imponujący. Zdecydowanie warto nieco podnieść ustawienia tonów średnich i wysokich, ale pozostawić ustawienia tonów niskich na swoim miejscu. Ich podniesienie sprawia, że bas staje się nieprzyjemnie dudniący. Efektem jest zdecydowanie szersza scena, ale „dół” pozostaje nieco w tyle i jeśli ktoś preferuje mocno dynamiczne dźwięki może być rozczarowany. Jeśli jednak chodzi o barwę, jest bardzo przyjemnie, dość detalicznie, ale tak jak wspomniałem – utwory, w których najważniejsze są tony niskie nie będą brzmiały najlepiej.

Systemy wsparcia i ochrony

Odświeżona Alfa Romeo Giulia dostała komplet systemów wsparcia i ochrony kierowcy. Praktycznie trudno oczekiwać czegoś więcej i jedyne, czego zabrakło to adaptacyjny, predyktywny tempomat, który dostosowuje prędkość do znaków drogowych i przebiegu drogi na bazie danych z nawigacji satelitarnej. W skład pakietu wchodzi między innymi asystent jazdy w korku i po autostradzie (lub drodze szybkiego ruchu). System ten nie tylko dostosowuje prędkość samochodu w zależności od auta poprzedzającego (aktywny tempomat), ale również utrzymuje auto na pasie ruchu. Działa to naprawdę dobrze i zaczyna się gubić dopiero wtedy, gdy infrastruktura lub widoczność staje się niedostateczna. Akurat podczas testu był atak zimy, więc system często zgłaszał błędy.

Bardzo przydatny jest również aktywny asystent martwego pola, który pozwala uniknąć kolizji bocznych z pojazdami na sąsiednich pasach ruchu. Jeśli kierowca zamierza zmienić pas, na którym znajduje się inny pojazd, wyświetli ostrzeżenie, a jeśli to nie zadziała, może przejąć kierowanie i stawiać odczuwalny opór przed zmianą pasa. Przydaje się również system rozpoznawania znaków oraz asystent, który ostrzega przed zmianą np. ograniczenia prędkości. Gdy aktywowany jest tempomat, za pomocą przycisków na kierownicy, jednym kliknięciem możemy zastosować odczytaną ze znaków prędkość.

Podsumowanie

Testowany egzemplarz w odmianie Veloce Ti to koszt co najmniej 243 400 złotych (z silnikiem benzynowym). Muszę przyznać, że z Alfy Romeo Giulia korzystało mi się bardzo przyjemnie. Co prawda system audio nieco mnie rozczarował (nie, nie jest słaby – po prostu mogło być lepiej), ale system info-rozrywki i działanie systemów wsparcia oraz ochrony pozostawiły bardzo dobre wrażenie. Być może tego modelu nie mogę uczciwie porównać pod tym względem do BMW Serii 3 czy Mercedesa Klasy C, ale Włosi zrobili kawał dobrej roboty.