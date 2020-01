Allegro chce prowizję za koszt wysyłki. Sprzedawcy rozpętali burzę w sieci

Udostępnij:

Allegro wprowadza absurdalne zmiany w regulaminie. Od 2 kwietnia sprzedawca zapłaci prowizję nie tylko od ceny produktu, ale także od kosztów wysyłki. W internecie rozpoczęła się burza: sprzedawcy są wściekli, ale o dziwo nie wszyscy.

Zacznijmy od początku. Allegro pobiera prowizję w wysokości kilku procent od ceny produktu, w zależności od tego, w jakim dziale umieszczono aukcję. Niektórzy sprzedawcy wykorzystywali ten fakt, obniżając ceny swoich produktów, jednocześnie oferując wyższe koszty przesyłki. Allegro chce ujednolicić koszty transportu.

Od 2 kwietnia 2020 roku Allegro do ceny produktu doliczy cenę wysyłki, czyli przykładowo 20 zł. I z 6 zł prowizji robi się już 7,2 zł. Niby zmiana nieznacząca, ale sprzedawcy dokonujący kilku tysięcy takich transakcji miesięcznie utracą naprawdę dużo. A weźmy teraz pod uwagę produkty za (nie)przysłowiową złotówkę.

To przykład wprost z komentarzy pod jednym z postów w kanałach społecznościowych Allegro. Autorka sprzedaje książki za 1 zł, gdzie prowizja już wynosi ją 25 gr. Paczka kosztuje 13 zł, i teraz prowizja łącznie wynosie ją około 2 zł.

Na forum Allegro pojawił się podobny post użytkownika analizującego zmiany dla konkretnych rodzajów ofert. W jednym z nich opisuje przypadek wzrostu prowizji o 984 proc. Cena produktu wynosi 1,99 zł, a przesyłka od 7,90 zł do 19 zł. Natomiast prowizja pobierana przez Allegro wynosi 12,5 proc.

Dotychczas koszt przeprowadzenia tego typu transakcji wynosił 0,25 groszy (12,5 proc.). Niewiele, więc idzie coś zarobić. Natomiast po zmianach następujących 2 kwietnia zamiast zarobku sprzedawca zaliczy stratę. Prowizja wyniesie od 1,24 zł do 2,62 zł.

Sprawa wygląda delikatnie inaczej dla sprzedawców kwalifikujących się do Allegro Smart!. Będą w stanie ominąć dodatkową prowizję, jeżeli ich klienci należą do abonentów programu. Ale też nie na długo. Od 1 marca 2020 roku, cytując: Allegro będzie finansować większą część kosztu przesyłki, resztę pokryje sprzedający w formie rabatu, którego udzieli kupującemu. Przy czym Allegro nadal będzie finansowało pełny koszt dostawy do paczkomatów i punktów odbioru w ramach usługi Allegro Smart!.

Trzy przykłady podawane przez Allegro, dla rozjaśnienia sprawy

Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6 proc. Twój klient wybrał dostawę o wartości 18 zł. Prowizja 6 proc. od kwoty 118 zł wyniesie więc 7,08 zł.

Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł z kategorii objętej prowizją w wysokości 6 proc. Twój klient wybrał dostawę do punktu odbioru w ramach Allegro Smart! Prowizja 6 proc. od kwoty 100 zł wyniesie więc 6 zł. Ta metoda dostawy jest dla kupującego bezpłatna, dlatego prowizja obejmuje tylko koszt towaru.

Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6 proc., wraz z przedmiotem o wartości 50 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 8 proc. Twój klient wybrał dostawę tych dwóch przedmiotów o wartości 18 zł. Koszt dostawy rozłoży się na zakupione przedmioty po 9 zł. Prowizja 6 proc. od kwoty 109 zł wyniesie 6,54 zł. Prowizja 8 proc. od kwoty 59 zł wyniesie 4,72 zł.

Zmiany w Allegro nie podobają się sprzedawcom, ale nie wszystkim

Zmiany, owszem, uderzą w wielu sprzedawców, szczególnie w tych mniejszych handlarzy, oraz tych, którzy nie zawyżali cen przesyłki. Użytkownicy Allegro są wściekli i zapewne mają prawo do złości. Bo czemu mieliby płacić prowizję od usługi, którą prowadzi firma kurierska?

Dla dużych sklepów internetowych prowadzących sprzedaż w Allegro i posiadających status Allegro Smart! zmiany będą wręcz niezauważalne. A może nawet na plus. Cios w mniejszych sprzedawców, którzy mogą sobie nie poradzić w nowym środowisku, wyjść im na plus.

