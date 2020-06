Amazon Prime Video przyłapany na używaniu pirackich napisów? Tłumaczymy, o co chodzi

Udostępnij:

Niedawno internauci zaczęli podnosić larum, że Amazon Prime Video, popularna platforma VOD do seriali i filmów, używa... pirackich napisów. Rzeczywiście coś jest na rzeczy.

Faktycznie, trochę dziwnie oglądać płatny serwis, a zarazem widzieć oznaczenia grup zajmujących się tworzeniem amatorskich napisów w Internecie.

Czy oznacza to, że Amazon posługuje się pirackimi napisami? Jest taki silny impuls, aby przejść do takiej konkluzji, jednak nie jest to do końca prawda.

W rzeczywistości Amazon prawdopodobnie pobiera napisy z OpenSubtitles, który jest serwisem społecznościowym (niczym Wikipedia).

Mówiła już o tym kiedyś @CatusGeekus, ale z tego zawsze warto pośmieszkować - Amazon używa pirackich napisów xD pic.twitter.com/91CiLeJo4o — Kocham Kino (@kochamkino_) June 14, 2020

Oczywiście nie usprawiedliwia to tego, że oglądając niektóre tytuły widzimy oznaczenia ekip tworzących fanowskie napisy. Tak samo nie do zaakceptowania jest to, że w innych przypadkach napisy są dziełem automatycznej transkrypcji (tak jest nawet z popularnym The Office).

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Prawdopodobnie w ten sposób Amazon chciał uniknąć dodatkowych kosztów, jakie niosłoby za sobą zatrudnienie dedykowanych tłumaczy na poszczególne języki.

Amazon Prime Video na Androida jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.