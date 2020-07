Amerykańska armia oszukiwała młodych w sieci. Zainterweniował Twitch

Udostępnij:

Jak praktycznie każda organizacja i firma niekojarząca się z graniem na świecie - US Army ma również swoją ekipę esportową. Amerykańska armia wykorzystywała ją jako pewnego rodzaju pomocnicze narzędzie zachęcające do rekrutacji. Niestety jak wykrył Twitch oszukiwała przy tym swoich odbiorców.

Sprawa dotyczy fałszywych reklam zachęcających do odebrania nagrody, które de facto przekierowują na stronę rekrutacji do amerykańskiej armii. Twitch dostrzegł to zjawisko po tym, jak ujawnił go portal The Nation.

Proceder polegał między innymi na tym, że okazjonalnie w trakcie transmisji na żywo esportowe profile amerykańskiej armii (w tym też marynarki i sił powietrznych) umieszczały od czasu do czasu linki. Były one generowane i przekazywane w sposób automatyczny i sugerowały, że dotyczą konkursu z atrakcyjnymi nagrodami, w tym drogim kontrolerem do grania Xbox Elite Series 2.

a new report on the US Army, US Navy, National Guard, and Air Force using esports and Twitch to recruit teenage gamers into the military https://t.co/5iN0IjPYwU — Rod Breslau (@Slasher) July 15, 2020

Niestety po kliknięciu w link zainteresowani byli odsyłani nie do konkursu, lecz do strony z formularzem rekrutacyjnym do amerykańskiej armii, bez jakiejkolwiek wzmianki o wcześniej zasugerowanym konkursie.

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Amerykańska armia wykorzystuje Twitcha do tego, aby rozmawiać z młodymi widzami o życiu, grach wideo i tym, jakie możliwości rozwoju oferuje kariera militarna.

Te praktyki nie spodobały się również samym widzom, którzy zauważyli, że na każdy inny kanał posypałyby się w takiej sytuacji gromy.

Gdy sytuacja i reakcje wymknęły się spod kontroli, Twitch zainterweniował i zmusił US Army do zaprzestania umieszczania tych wprowadzających w błąd linków.

Co ciekawe, amerykańska armia mogła również naruszyć prawo do wolności wypowiedzi decydując się na banowanie uczestników czatu, którzy zadali pytanie "jaka była wasza ulubiona zbrodnia wojenna?".

