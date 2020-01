Android 11 zauważony w Geekbench – premiera spodziewana podczas Google I/O 2020

Udostępnij:

Android R, który na rynku pojawi się najpewniej po prostu jako Android 11, został zauważony w jednym z testów w serwisie Geekbench. Rzekomy Android 11 działał w smartfonie Google Pixel 4, co może zwiastować pierwsze ważne testy, przed etapem udostępnienia wersji beta.

Na wynik testu zwrócił uwagę serwis PhoneArena, a rezultaty każdy może sprawdzić samodzielnie. Jak widać w podsumowaniu informacji o systemie testowanego urządzenia, pod uwagę brany był smartfon Google Pixel 4 z Androirem R, a benchmark przeprowadzono zaledwie kilka dni temu, 17 stycznia.

Wyniki testu Piksela 4 z Androidem R, źródło: Geekbench.

Wszystko wskazuje więc na to, że twórcy systemu zabrali się za pierwsze testy Androida 11, który na rynku pojawi się najpewniej w drugiej połowie 2020 roku. Wcześniej system zostanie udostępniony testerom, czego można się spodziewać podczas konferencji Google I/O 2020.

To wydarzenie odbędzie się zapewne w maju – dokładna data spotkania w tym roku nie jest jeszcze znana, ale dwie poprzednie konferencja Google I/O zorganizowano w pierwszych tygodniach maja.

Zainteresowanych nowościami z konferencji Google I/O 2019 zapraszamy do sprawdzenia naszej relacji.

Android 10 to nadal margines

Przypomnijmy, obecnie najnowszy mobilny system Google'a to Android 10. Choć stabilna wersja została udostępniona jeszcze we wrześniu 2019 roku, a Google chwalił się, że jedną z zalet będzie najszybsze jak dotąd wdrożenie, obecnie Android 10 wciąż działa tylko w nielicznych urządzeniach. Według statystyk StatCounter z ubiegłego miesiąca, nie zasługuje nawet na własny wykres i zalicza się do kategorii "pozostałe", która dotyczy mniej niż 5 proc. urządzeń z Androidem.

Popularność poszczególnych wersji Androida, źródło: StatCounter.

Jednocześnie warto zauważyć, że na rynku wciąż przybywa urządzeń z jeszcze wcześniejszym Androidem 9, który w grudniu działał w prawie 42 proc. smartfonów z systemem Google'a. Android 10 wprowadza istotne zmiany, w tym globalny ciemny motyw i nowe ustawienia uprawnień aplikacji. Na razie nie wiadomo, na jakie kluczowe nowości można liczyć w nadchodzącym Androidzie 11.

Geekbench jest dostępny do pobrania z naszego katalogu aplikacji.