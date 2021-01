Android Auto 6.0 za pasem. To może być jedna z większych aktualizacji

Udostępnij:

Android Auto najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu zostanie zaktualizowany do wersji 6.0. To wydanie, po którym można spodziewać się wielu zmian widocznych już na pierwszy rzut oka. Zakłada się bowiem, że przy okazji tej aktualizacji Androida Auto, użytkownicy zyskają między innymi możliwość zmiany tapety na ekranie w samochodzie, co choć jest z jednej strony drobiazgiem, w praktyce wprowadzi istotne odświeżenie wizualne systemu.

Android Auto 6.0 ma być także pierwszą wersją, w której pojawią się skróty akcji Asystenta Google. W tym momencie nie ma pewności, czy zadziałają w Polsce od razu, ale z pewnością w niedalekiej przyszłości; Android Auto ma bowiem niedługo zacząć oficjalnie działać w naszym kraju, eliminując konieczność instalacji systemu spoza Sklepu Play w przypadku smartfonów z Androidem 5-9.

Można więc mieć nadzieję, że będzie to moment, w którym znikną liczne problemy dotyczące lektora, a przynajmniej od kiedy ich krytykowanie będzie miało pełne uzasadnienie (choć nie zmienia to faktu, że problem występuje od roku, a wcześniej polskie komunikaty mimo braku oficjalnej obsługi tego języka, działały bez zarzutu). Google nie sprecyzował terminu wprowadzenia Androida Auto w kolejnych krajach (w tym w Polsce), ale najpewniej będzie to rzecz niezależna od udostępnienia aktualizacji Androida Auto do wersji 6.0.

Ostatnia aktualizacja Androida Auto mająca bezpośredni wpływ na interfejs oprogramowania miała miejsce w połowie 2019 roku, kiedy stary interfejs został zastąpiony nowym z dużymi ikonami w menu i interaktywnym paskiem nawigacji. Od tamtego czasu niewiele się w tym zakresie zmieniło, toteż wspomniana opcja zmiany tapet może być miłą niespodzianką dla kierowców.

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

